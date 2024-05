Course - Martín triomphe au Mans devant un Márquez survolté !

Pecco Bagnaia a longtemps mené la course au Mans mais il n'a pas pu résister à Jorge Martín en fin de course, et a fait les frais d'une attaque de Marc Márquez dans le tout dernier tour d'une course survolée par les représentants de Ducati.

Le soleil des premiers jours a laissé place à un ciel de plus en plus nuageux ce dimanche sur le circuit du Mans, mais la pluie redoutée n'est pas arrivée pour la course. La température a en revanche dégringolé : l'asphalte a été mesuré à 30°C avant le départ, contre 41°C lors du sprint. Dans ces conditions, tous les pilotes ont opté pour le pneu dur à l'avant et le tendre à l'arrière, sauf Augusto Fernández, qui a préféré le tendre à l'avant.

Martín était en pole devant Bagnaia et Maverick Viñales, tandis que Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi et Aleix Espargaró se partageaient la deuxième ligne. Fabio Quartararo était huitième sur la grille, Enea Bastianini dixième, Marc Márquez 13e et Johann Zarco 15e.

Après un mauvais départ samedi, Bagnaia a cette fois pris le meilleur envol. Martín a tenté de reprendre l'avantage au premier freinage, en vain. Derrière eux, Bezzecchi a perdu plusieurs places tandis que Viñales a dû couper la chicane Dunlop.

Les deux représentants de Ducati ont creusé un petit écart dans le premier tour. Leur plus proche poursuivant était Espargaró, devant Di Giannantonio, Viñales, Pedro Acosta, Bastianini et Márquez, déjà de retour parmi les huit premiers. Bezzecchi et Quartararo complétaient le top 10.

Dès le deuxième tour, Acosta a réussi un dépassement autoritaire dur Viñales. En voulant s'attaquer à Di Giannantonio dès le tour suivant, le rookie a failli percuter Espargaró et a fini à terre au Garage Vert. L'un des premiers bénéficiaires de cette chute a été Marc Márquez, qui venait de se défaire de Bastianini. Bezzecchi a également doublé l'Italien, qui a repris l'avantage et dans la foulée, le pilote VR46 est tombé à son tour, à la Chapelle, subissant le même sort que lors du sprint.

En tête, Bagnaia n'avait que deux dixièmes d'avance sur Martín, avec Espargaró et Di Giannantonio au contact, tandis que Viñales a été distancé et s'est retrouvé sous la menace de Márquez. Le pilote Gresini a porté une attaque avant la chicane Dunlop, sans parvenir à prendre l'avantage.

Espargaró a fait une petite erreur et Di Giannantonio a tenté de le doubler. Il n'y est pas parvenu mais cette passe d'armes a permis aux deux leaders de s'échapper. Peu avant la mi-course, Di Giannantonio a réussi à doubler le représentant d'Aprilia, ce qui lui a permis de remonter au troisième rang.

Espargaró a continué à dégringoler dans le classement : une petite erreur a permis à Viñales de le dépasser et Márquez a plongé au virage suivant, pour lui chiper la cinquième place. Un tour plus tard, c'est Bastianini qui a porté une attaque et Espargaró a dû passer dans une zone de dégagement, ce qui a aussi bénéficié à Quartararo. Une enquête a été lancée sur l'incident, menant à un long-lap pour Bastianini, coupable d'être passé hors de la piste dans la manœuvre. Quartararo en a profité et s'est retrouvé sixième.

Devant ces pilotes, Bagnaia a petit à petit augmenté son avance sur Martín, repoussé à une demi-seconde à mi-course. Di Giannantonio était à une seconde de ce duo mais la lutte est restée acharnée derrière et Márquez a continué sa remontée en doublant Viñales, qui avait ouvert sa trajectoire au Garage Vert. Il a ensuite tenté de porter une attaque sur Di Giannantonio, qui a pu répliquer en sortant de la chicane Dunlop. Un tour plus tard, Márquez l'a doublé pour de bon et Di Giannantonio est passé hors piste en voulant lui répondre, ce qui a également permis à Viñales de le dépasser. Cette erreur a valu un long-lap à l'Italien.

Quartararo n'était plus derrière ces pilotes à ce moment de la course puisqu'il venait de chuter au Chemin au Bœufs, alors qu'il contenait Espargaró dans la lutte pour la sixième place.

Martín prend la tête, Márquez fait le show

Dans les dix derniers tours, Martín a commencé à grignotter son retard sur Bagnaia. Le pilote Pramac a tenté un premier dépassement au 20e tour, alors qu'il en restait huit à disputer, mais Bagnaia a pu rester devant. Un tour plus tard, Martín a pu prendre l'avantage à l'entrée de la chicane Dunlop. Bagnaia voulait répliquer mais devait aussi regarder derrière lui, avec un Márquez déchaîné qui fondait sur le duo de tête.

Tour après tour, les écarts sont restés infimes entre les trois leaders, mais aucune véritable attaque n'a pu être réalisée avant la dernière boucle. Martín a conservé la tête jusqu'au bout alors que derrière lui, Márquez a dépassé Bagnaia au Chemin aux Bœufs, arrachant la deuxième place devant le vainqueur des deux derniers titres.

Bastianini a offert un quadruplé à Ducati. Sa pénalité lui avait fait perdre trois places et il n'était plus que neuvième, mais il a ensuite pu remonter, en doublant notamment Viñales dans l'avant-dernier tour. Di Giannantonio s'est classé au sixième rang, sortant vainqueur d'un duel avec Espargaró, qui a perdu plusieurs places dans le dernier tour. Franco Morbidelli en a profité pour se classer au septième rang, devant Brad Binder. Álex Márquez a complété le top 10, deux positions devant Johann Zarco.

Álex Rins a vécu une course difficile, conclue à la 15e place. Le pilote Yamaha a reçu un long-lap pour avoir coupé la chicane au virage 4. Jack Miller et Joan Mir étaient respectivement 11e et 15e avant de chuter au Raccordement, alors que Miguel Oliveira est revenu à son garage pour abandonner. Le Portugais était jusque-là 11e.

GP de France - Course MotoGP