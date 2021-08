Pedrosa : une 2e wild-card à Misano n'est pas exclue

Lorsque l'idée d'inscrire Dani Pedrosa sur un Grand Prix a pris corps, l'option d'aligner le pilote espagnol à Misano existait bel et bien, KTM envisageant dès lors de présenter cinq RC16 au Grand Prix de Saint-Marin, au mois de septembre. C'est finalement le Red Bull Ring qui l'a emporté dans les discussions menées en interne chez KTM et Pedrosa fera dès cette semaine son retour à la compétition, pour la première fois depuis son départ fin 2018.

Pour Pit Beirer, la piste choisie importe finalement peu, ce qui compte étant que le pilote de développement de Mattighofen soit à l'aise avec cette idée, qui a mûri en lui au fil du temps, et qu'il puisse réaliser pendant le week-end un travail complémentaire à celui qu'il mène lors de ses essais privés.

"Le lieu où il allait disputer sa wild-card était secondaire pour nous. Bien sûr, c'est mieux que ce soit à Spielberg qu'à Misano. Nous aurions couru à Misano si la moto n'avait pas été prête. Elle est désormais prête, alors nous courons [en Autriche]", résume le directeur de KTM Motorsport, dans une interview pour Motorsport.com.

Mais le responsable allemand n'exclut pas qu'une deuxième wild-card puisse s'ajouter au programme de Dani Pedrosa pour le Grand Prix de Saint-Marin selon les sensations qu'aura l'Espagnol pendant ce week-end. "L'éventualité qu'il puisse courir là-bas est toujours ouverte. Il n'y a pas de calendrier de course pour Dani. C'est un programme mensuel. Les résultats obtenus chaque mois déterminent le mois suivant", explique-t-il.

"Si Dani se dit qu'il n'a plus besoin de prendre des risques au premier virage et que, pour cette raison, il ne veut pas courir à Misano, alors ça ne sera pas du tout un problème pour nous", poursuit Pit Beirer. "Mais si après Spielberg il dit qu'il adore ça et qu'il veut courir à Misano, alors nous serons tout aussi heureux. Il ne faut pas donner tellement d'importance au fait qu'il coure [ailleurs] ou pas. [Sa wild-card] fait partie de notre programme global. Dani est très important pour nous, qu'il coure ou pas."

À la suite de son accession au MotoGP, KTM a inscrit une première wild-card au Grand Prix d'Allemagne 2017, un ticket offert à Mika Kallio. Le pilote finlandais, alors seul en charge des essais privés, a été engagé sur trois autres courses cette année-là, en Autriche, en Aragón et à Valence. En 2018, on l'a revu aux Grands Prix d'Espagne et de Catalogne, puis les wild-cards se sont arrêtées là pour le constructeur autrichien qui, depuis 2019, a doublé ses effectifs en fournissant une équipe satellite. Si Kallio a fait sept autres apparitions par la suite, c'était pour des remplacements.

Propos recueillis par Gerald Dirnbeck