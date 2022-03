Le défi de Márquez est désormais de lutter contre lui-même

Charger le lecteur audio

Marc Márquez a beau avoir acquis le statut de l'un des meilleurs pilotes de l'Histoire du MotoGP, il vit pourtant un cauchemar depuis deux ans et ne sait toujours pas quand celui-ci prendra fin. Les pires pressentiments se sont en effet confirmés ce mardi, lorsque Honda a informé dans un communiqué que le pilote espagnol était à nouveau victime de diplopie suite à son effroyable chute survenue lors du warm-up dimanche.

Ce trouble de la vision, apparu pour la première fois en 2011 alors qu'il jouait le titre Moto2 et qui avait alors nécessité une opération, était déjà revenu l'an dernier. Après une chute en motocross, le #93 avait été contraint de manquer les deux derniers Grands Prix de la saison, et avait dû attendre trois mois avant de voir sa vue cesser de se dédoubler. Complètement remis au Qatar, il comptait bien prendre sa revanche et revenir aux avant-postes, sa place de prédilection.

Márquez n'avait jamais été habitué aux blessures jusque-là. Depuis son arrivée en MotoGP en 2013, il n'avait en effet manqué aucune des 127 courses de ses sept premières saisons. Sur les deux dernières, il n'a en revanche participé qu'à 14 courses sur 34. Si les chiffres parlent d'eux-mêmes, ils sont encore plus significatifs quand on sait que ces 20 absences sont liées à trois accidents différents.

Face à ces chutes toujours aussi violentes, le souci n'est aujourd'hui pas de craindre sa retraite, mais un accident irréparable, et pas seulement pour courir en Grands Prix. Le Catalan semblait l'avoir intégré lors de cet hiver difficile, durant lequel il a songé à arrêter. "Le côté sportif est passé au second plan. Le pire, c'était de ne pas pouvoir mener une vie normale. Je ne pouvais même pas courir ou faire du vélo", déclarait-il au moment de l'entame de la pré-saison.

Cette période incertaine pour sa carrière avait même débuté dès 2020, lorsqu'il s'était fracturé le bras droit lors du Grand Prix d'Espagne en juin, et qu'il avait été contraint de passer neuf mois loin des circuits. Il n'avait alors cessé de répéter avoir compris certaines choses, mais à l'aube de la saison 2022, il reconnaissait ne pas avoir fondamentalement changé malgré tout.

"J'ai beaucoup mûri et j'ai appris qu’il y a beaucoup de courses mais qu’on n'a qu'un corps, et si tu ne prends pas soin de ton corps, tu ne peux pas faire de sport", expliquait-il à la radio Cope. "Mais quand tu mets ton casque et que les feux s'éteignent, ton envie redevient la même. Tu dois te servir de l'expérience de tes erreurs mais l'envie de gagner et de tout donner est la même qu'au premier jour. L'ADN ne se perd pas. Le jour où je le perdrai, ma carrière sportive sera finie. Je souhaite conserver mon ADN jusqu'à la fin."

Cet ADN, c'est précisément ce qui a fait de lui l'octuple Champion du monde admiré pour son talent et son pilotage agressif, toujours à la limite. Mais ses innombrables sauvetages, en véritable funambule sur sa moto, ne suffisent désormais plus à éviter les blessures. Déjà lors des qualifications en Indonésie, il était parti à la faute à deux reprises en l'espace de sept minutes, de façon quasi similaire.

"Je n'étais pas prêt, je ne me sentais pas bien mais j'ai essayé, il n'y avait pas d'autre option pour être en Q2. C'est sûr que j'aurais pu éviter la deuxième chute, mais j'étais trop dedans. Je savais que je faisais un bon tour et que c'était ma dernière chance et j'ai essayé coûte que coûte", avait-t-il expliqué, fidèle à lui-même. Le lendemain, une troisième chute, sa quatrième du week-end, portait un coup d'arrêt définitif à son Grand Prix.

Le #93 peut tirer tous les enseignements possibles à froid, mais une fois son casque mis et sa moto enfourchée, il ne peut changer son ADN, celui qui lui fait prendre des risques pour être le meilleur, des risques parfois trop importants.

Si la date de son retour n'est pas encore annoncée, il est certain que lorsqu'il reviendra en piste, il devra affronter l'épreuve peut-être la plus difficile de sa vie pour cesser de réveiller cette diplopie et ne plus se mettre autant en danger : se battre contre lui-même et aller contre sa nature première, celle qui lui a donné tout ce qu'il a aujourd'hui, mais qui peut aussi tout lui prendre. Après autant d'années au plus haut niveau, il semble bien difficile de changer les rayures du zèbre, mais l'octuple Champion du monde a toutes les cartes en main pour y parvenir.

Avec Charlotte Guerdoux