Ducati : "L'objectif est de décrocher le titre"

Charger le lecteur audio

Avec huit pilotes alignés sur la grille cette année, Ducati n'a jamais été autant en position de force. À l'entame de la saison 2021, la situation n'était pourtant pas si évidente avec un changement complet de ses pilotes dans toutes ses équipes, notamment la promotion de Pecco Bagnaia et Jack Miller dans le team officiel. "Ce sont de jeunes pilotes et il était difficile de visualiser les possibilités en début de saison. Aujourd'hui c'est complètement différent, nous pouvons commencer avec la possibilité [de titre]", a déclaré Gigi Dall'Igna, le directeur général de Ducati Corse, au site officiel du MotoGP. "[Gagner le titre pilotes], c'est évidemment l'objectif."

Un an plus tard, le ton est donc donné, après être passé tout près d'une triple couronne pilote, équipe et constructeur grâce aux excellents résultats de l'ensemble de ses pilotes, et surtout de Bagnaia, qui s'est battu pour le championnat face à Fabio Quartararo. S'il ne se voit pas comme le favori pour le titre en 2022 et laisse cette place au Français, le vice-Champion du monde sortant vise néanmoins la même chose : "Avec la base solide que nous avons mise au point l'an dernier, je pense que nous pouvons nous battre contre lui pour le championnat."

Et cette fois, Bagnaia espère bien décrocher le le titre pilote, qui lui a échappé en raison d'un manque de régularité en début de saison dernière. "J'ai eu un peu de malchance dans certaines courses, mais c'est notre sport", a-t-il expliqué. "Je suis plus préparé pour cette année, le team est plus préparé également, donc je pense que nous allons commencer en étant plus prêts à nous battre pour les courses. L'an dernier, ce n'était pas comme ça. J'ai démarré avec un autre objectif, qui était d'être dans le top 5, et sur les dernières courses l'objectif a changé : c'était de gagner."

Il est vrai qu'après le départ d'Andrea Dovizioso, trois fois vice-Champion du monde entre 2017 et 2019, Ducati avait revu ses attentes à la baisse afin de laisser le temps à ses nouveaux pilotes de s'adapter. Les choses ont finalement été plus rapides que prévu et ont agréablement surpris l'intégralité du team. "Je pense que nos pilotes ont appris qu'ils pouvaient gagner le championnat. C'est la chose la plus importante que tout le monde parmi nous, pas seulement les pilotes, a apprise de la saison 2021", a confirmé Dall’Igna. L'Italien se montre cependant terre à terre et ne souhaite pas faire de 2022 l'année Ducati a priori : "Je ne pense pas que ce soit une année spéciale, c'est une autre année où nous pouvons nous battre pour quelque chose d'important et c'est sûr que nous devons travailler dur pour atteindre notre objectif. "

Francesco Bagnaia

Paolo Ciabatti, le directeur sportif de Ducati Corse, estime "qu'il est temps pour Ducati" d'ajouter le titre pilote aux titres constructeur et équipe, et contrebalance quelque peu la réserve de Dall’Igna en rappelant que leur seul et unique sacre dans la catégorie remonte à 2007 avec Casey Stoner. "Nous avons évidemment de hautes attentes cette saison", a-t-il ajouté. "Nous avons plusieurs pilotes qui peuvent gagner des courses ou jouer le titre, nous avons donc plus d'attentes comparé aux années précédentes. […] C'est une super situation d'avoir une moto compétitive avec des pilotes compétitifs. Je ne suis pas inquiet d'avoir plusieurs pilotes capables de gagner des courses et de jouer le championnat. C'est une situation que nous avons su gérer par le passé. Je pense que c'est un privilège, c'est une chance pour Ducati d'avoir autant de pilotes capables de se battre pour la victoire. "

Si Jack Miller dans l’équipe officielle, Johann Zarco et Jorge Martín dans le team Pramac et même Enea Bastianini chez Gresini, peuvent prétendre au podium et à la victoire, tous les regards seront forcément braqués sur Pecco Bagnaia pour atteindre le rêve de titre de Ducati. La pression est forte sur les épaules de l'Italien, après neuf podiums dont quatre victoires en 2021, mais celui-ci essaye d'en faire une force positive : "La pression ne vient pas de moi mais des journalistes et des autres pilotes, car la dernière partie de la saison dernière a été excellente pour nous. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui me donne encore plus envie de gagner car je veux remporter plus de courses, je veux me battre pour le championnat et c'est notre objectif cette année."