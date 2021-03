Aleix Espargaró se battra "comme un lion" pour offrir un podium à Gresini

Forcément, la présentation ce jeudi de l'Aprilia pour la saison 2021 avait un goût particulier. Organisée directement sur le circuit de Losail, au Qatar, qui sera le théâtre des tests dès ce vendredi et des deux premières manches de la saison, elle était forcément imprégnée d'une grande émotion. Le décès il y a quelques jours de Fausto Gresini, dirigeant de l'équipe sur laquelle la marque de Noale s'est appuyée pour son retour en tant qu'usine en 2015, des suites du COVID-19, rendait l'atmosphère relativement lourde dans ce décor inhabituel.

Il n'y a pas que la RS-GP qui a été dévoilée, ce fut également le cas du line-up complet du team puisque Lorenzo Savadori a été officiellement intronisé pilote titulaire aux côtés d'Aleix Espargaró. L'Espagnol, qui va entamer sa cinquième saison avec Aprilia, fait office selon les mots prononcés ce jeudi par Massimo Rivola, le responsable de l'écurie, de "capitaine". Un capitaine de route qui a déjà assumé ce rôle en se montrant ambitieux, lui qui ne veut rien de moins que viser le podium lors des Grands Prix et le top 6 au classement général.

"Je suis toujours très optimiste, très positif, et je suis ici pour me battre pour le podium, je pense que c'est là qu'Aprilia doit être", a-t-il lancé pour le site officiel du MotoGP. "C'était pareil l'année dernière et on n'a pas réussi, on n'était pas au niveau auquel je m'attendais. Parfois, quand on essaye d'améliorer quelque chose on peut se perdre, ne pas bien faire les choses. J'espère qu'on va cette fois bien faire les choses, qu'on va tirer profit de cet avantage et que la nouvelle moto de 2021 sera meilleure que celle de 2020. J'espère donc que cette année on pourra progresser un peu et se battre pour le top 6 du championnat, ce qui serait un rêve pour Aprilia, et bien sûr essayer de décrocher un premier podium pour Aprilia aussi."

Une volonté forte de réussir qui, en cette intersaison si particulière qui a vu Fausto Gresini se démener longuement contre le COVID avant de perdre cette bataille, semble devoir être accompagnée d'un supplément d'âme, Espargaro souhaitant se battre "comme un lion" pour offrir un podium en "cadeau" à son patron décédé.

"J'étais très ami avec Fausto. C'était vraiment un gars qu'on adorait dès le premier instant, parce qu'il aimait vraiment ce sport, il était dans le championnat parce qu'il adorait ça et il aimait ce challenge. Il va beaucoup nous manquer. Il est certain que je vais me battre comme un lion pour décrocher un premier podium pour Aprilia et ce serait clairement le plus beau cadeau pour lui."

Évoquant son roulage lors du test de février à Jerez et ses impressions après les premiers essais au guidon de la version 2021 de sa machine, dotée d'un nouveau moteur et d'un nouveau package aéro, le pilote au #41 d'ajouter : "Je me suis senti fort. La moto a été bonne, pour ce qui n'était que le premier test de la saison avec la nouvelle moto de 2021, je me suis senti assez bien. On ne sait jamais exactement si les chronos sont vraiment rapides ou non, parce qu'on était pratiquement seuls en piste, il n'y avait que [Dani] Pedrosa et [Stefan] Bradl à ce test, mais quoi qu'il en soit il y a encore beaucoup de temps avant d'aller courir [en Grand Prix] au Qatar et pour se sentir parfaitement bien."

"Bien entendu, il faut qu'on se compare aux autres au Qatar, mais c'est la même chose chaque hiver, je me sens plus fort que jamais ! Je pense, ceci dit, que c'est la réalité, car chaque année je sais comment m'entraîner un petit peu mieux et je me sens plus fort sur la moto. Je pense qu'en ce qui concerne ma condition physique je ne pourrais pas être 1% mieux, je suis donc prêt à relever ce nouveau défi."

Avec Léna Buffa