Aleix Espargaró n'aurait "jamais imaginé être aussi rapide" à Motegi

Depuis sept ans, le circuit de Motegi affichait le même record, établi par Jorge Lorenzo en 2015. À l'époque, au guidon d'une Yamaha équipée de pneus Bridgestone, l'Espagnol avait affiché un chrono de 1'43"790. Personne n'aurait alors pu imaginer qu'il s'agirait de l'un des records les plus durables des Grands Prix moto actuels. Mais quelques éditions pluvieuses et les annulations entraînées par le COVID-19 ont pourtant fait résister cette référence.

Ce vendredi, le premier pilote à passer sous cette barre n'était autre qu'Aleix Espargaró, au guidon de l'Aprilia. En bouclant un tour en 1'43"784, le récent vainqueur du GP de Catalogne a amélioré de six petits millièmes la marque de son aîné.

Le record de Lorenzo a duré près de huit ans... celui d'Espargaró n'a, lui, pas dépassé les 20 secondes. C'est le temps qu'il a fallu à Brad Binder pour établir une nouvelle marque en bouclant à son tour son time attack en 1'43"489. Puis Pecco Bagnaia s'y est mis à son tour et s'est intercalé entre les deux hommes.

Pour autant, Aleix Espargaró s'est dit ravi à la fin de ces premiers essais à Motegi, mais aussi assez étonné par sa performance. "Je suis satisfait de cette première journée. Je ne veux pas être super content parce qu'on n'est que vendredi, et on a vu que j'ai souvent été compétitif le vendredi. Mais celui-ci est spécial, c'est un tracé sur lequel je n'aurais jamais imaginé être aussi rapide et on a battu le record du tour", a-t-il commenté auprès de Motorsport.com.

"Le grip est bon, mais le chrono qu'on a fait est vraiment rapide. Je ne suivais personne, j'étais tout seul, alors je suis satisfait de ce temps", a ajouté le pilote Aprilia, tout en percevant une marge de progression : "Oui, je pense. On est vendredi donc c'est censé s'améliorer. Mais il y a eu des situations où nos adversaires ont progressé plus que nous après le vendredi, donc cette fois j'espère que ce sera différent."

Un test aéro peu concluant pour Viñales

Qualifié directement pour la Q2, Espargaró va désormais devoir essayer d'obtenir une bonne position sur la grille, pas plus loin que la deuxième ligne, espère-t-il, s'il veut pouvoir prétendre à un bon résultat en course. Durant ces qualifications, que l'arrivée de la pluie pourrait bien compliquer, il devra affronter entre autres son coéquipier, Maverick Viñales.

"C'est vraiment bien d'aller en Q2 [directement]. C'est très important, car c'est moins de stress pour le week-end", retient le #12, avec toutefois le sentiment d'être un peu passé à côté de sa journée alors qu'il a obtenu le huitième temps.

Maverick Viñales a repris un package aéro complet, sans succès.

"Aujourd'hui, on n'a pas tiré le maximum [de la moto]", a-t-il expliqué à Motorsport.com. "On a fait un pari en essayant quelque chose sur l'aéro, quelque chose qu'on avait déjà utilisé mais qu'on n'avait jamais réemployé. On voulait l'essayer à nouveau pour voir. Mais au final, on ne sait pas, on n'est pas très sûrs."

"Ça nous a probablement stoppés un peu aujourd'hui, mais franchement, en termes de rythme on est dans le coup. Sur le tour lancé, il faut qu'on progresse mais je pense qu'on a été un peu ralentis par le package aéro. Concernant le reste, je suis très content. Il s'agit de travailler. On essaye d'améliorer la moto et, parfois, on fait un pas en arrière parce qu'on n'arrive pas à en tirer le maximum. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui."

Cet aéro, qui correspond à un package complet avec ailerons avant et arrière, Espargaró l'a lui-même testé plusieurs fois, sans trouver que cela fonctionnait véritablement pour lui. Et Viñales a compris que ça ne serait pas la bonne solution pour lui ce week-end : "On va revenir à ce qu'on utilisait auparavant, on pense que c'est plus performant. On va attendre d'avoir quelque chose de nouveau."

Propos recueillis par Jamie Klein