Quartararo surpris par son temps comme par sa chute

Fabio Quartararo a été dans le bon rythme au cours de la première journée du Grand Prix d'Aragón, avec le troisième temps des Essais Libres 1 et le deuxième dans l'après-midi, lors de deux séances qui ont vu les trois Yamaha engagées ce week-end réaliser un triplé. Le leader du championnat affichait son optimisme avant le début du week-end, mais il ne s'attendait pas à de si bonnes performances, tant pour lui que pour les machines japonaises.

"Hier, je m'attendais à ce que les Yamaha soient très bonnes, mais pas autant, avec deux top 3 pour Yamaha", a confié Quartararo au site officiel du MotoGP, tout en affichant le besoin de faire des progrès : "Nous avons encore pas mal de difficultés, le vent était très fort aujourd'hui. Il semble que notre rythme [de course] ne soit pas si mauvais. J'ai fait 11 tours d'affilée en 1'49, je pense que c'est un rythme plutôt bon. Dans le time attack, je ne me sentais pas très bien, et nous devons comprendre pourquoi. Le chrono n'est pas mauvais, mais je manque de confiance au freinage et avec les températures fraîches, c'est toujours critique, même si cet après-midi c'était mieux."

"Pour moi, cette piste reste, disons, difficile, quand les températures sont si fraîches. Je pense que ce n'était pas que la température de la piste qui était fraîche, mais aussi le vent. Le pneu ne monte pas autant en température mais je pense que nous avons eu une bonne journée et c'est vraiment positif sur une piste qui nous pose toujours un peu problème."

Les domaines à améliorer sont déjà identifiés, et ils sont nombreux : "C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à améliorer pour demain. J'ai vu que je devais améliorer mon pilotage à certains endroits de la piste, mais la moto semble en mesure de progresser. C'est une piste où je suis toujours un peu en difficulté, mais en jouant le championnat, même si c'est une piste difficile, nous devons faire de notre mieux pour exploiter tout notre potentiel ce week-end."

Quartararo a chuté à haute vitesse à la fin de la première séance, en tombant lourdement sur la hanche, qui est un peu marquée selon le pilote du team SRT. "Je me sens bien", rassure Quartararo, surpris d'avoir perdu le contrôle de sa Yamaha aussi brutalement. "C'était très étrange, parce que je ne roulais pas vite, je savais que ce serait dur de faire chauffer le pneu avant, mais j'ai chuté soudainement, [la moto était] presque droite, donc c'était un peu surprenant. Mais je vais bien, la moto va bien, et nous avons eu de bons EL2. Nous verrons demain. Je suis confiant et je pense que nous pouvons avoir un bon week-end. Nous pouvons progresser dans le deuxième secteur, dans lequel je suis en difficulté, mais dans l'ensemble je me sens bien sur la moto."

Quartararo ne s'attend pas à ce que le reste du week-end se résume à une lutte entre lui et les autres pilotes Yamaha. Le Français se méfie d'un retour des pilotes Ducati, pourtant tous hors du top 10 ce vendredi, mais qui pourraient être redoutables en course, sur un circuit réputé difficile pour les dépassements. La saison dernière, Andrea Dovizioso et Jack Miller avaient accompagné Marc Márquez sur le podium.

"Ils vont revenir. Nous savons que la Ducati a toujours du mal quand il y a du vent, mais ils vont revenir. L'an dernier, ils étaient dans la lutte, ils ont fait deuxième et troisième, évidemment Marc était loin devant, mais ils avaient une bonne moto pour se battre pour la victoire. C'est sûr qu'ils seront meilleurs avec moins de vent. Il semble qu'il va faire plus chaud demain et dimanche, avec moins de vent, donc je pense qu'ils vont revenir. Nous savons qu'il ont un gros potentiel. En ce qui me concerne, j'espère qu'ils ne reviendront pas !"

Morbidelli pense que Yamaha est moins affecté par les conditions

Sur l'autre machine du team Petronas, Franco Morbidelli a été dans un rythme très similaire, avec le deuxième temps dans la matinée et le troisième dans l'après-midi, des performances que l'Italien attribue à une Yamaha moins en difficulté quand les températures sont faibles et que le vent est fort.

"C'était une journée positive pour nous", a déclaré Morbidelli au site officiel du MotoGP. "Nous avons bien débuté le week-end. Toutes les Yamaha étaient devant. Les conditions étaient difficiles, les températures étaient faibles et il y avait pas mal de vent. Des conditions difficiles, mais comme je le pensais hier, nous sommes un peu moins en difficulté dans ces conditions. Nous souffrons un peu moins du froid et du vent. Je pense que les autres marques souffrent plus, pas sur la piste en elle-même, mais [à cause] des conditions météo."

Comme son équipier, Morbidelli a chuté dans la matinée, en attaquant trop avec des pneus rendus très froids par un tour à vitesse modérée. "J'ai fait une erreur ce matin. J'ai fait un tour lent, parce que j'ai fait un tour lent. [Iker] Lecuona a chuté et j'ai dû ralentir. J'ai peut-être recommencé à attaquer trop vite, et je suis tombé. Je pense que nous pouvons progresser demain. Les conditions météo seront légèrement meilleures, avec moins de vent. La piste sera aussi meilleure parce qu'il y aura plus de gomme au sol. Je pense que nous pouvons progresser. Nous savons que nous sommes dans le top 10, et c'est positif, et nous allons quand même tenter de progresser."

Si les Yamaha restent au sommet, Morbidelli espère être en mesure décrocher son deuxième succès en MotoGP, après celui du Grand Prix de Saint-Marin le mois dernier, mais il doit d'abord se concentrer sur les qualifications et faire mieux que sa 11e place du Mans. "Je vais essayer [de gagner]. Il faudra voir le rythme de course et notre niveau ce week-end, mais il semble que si la course devait se tenir demain, je pourrais me battre pour la victoire, et j'espère que ce sera encore le cas demain, que nous aurons de bonnes qualifications, ce qui nous a fait défaut au Mans. Au Mans, nous avions le rythme pour gagner sur le sec. J'espère que tout va bien se passer demain, et demain soir, nous verrons ce à quoi nous pourrons prétendre."