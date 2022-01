Gresini, entre héritage et promesses d'avenir

L'émotion était forte samedi, à Faenza, lorsque l'équipe Gresini s'est réunie pour présenter aux caméras et journalistes du monde entier son programme MotoGP pour la saison 2022. Première équipe à ainsi organiser son lancement − "Fausto en serait très heureux, il a toujours voulu être le numéro un", a justement fait remarquer Nadia Padovani, sa veuve − Gresini Racing n'a rien caché de la dureté des mois qui se sont écoulés depuis que le meneur des troupes est décédé, mais a affiché sa volonté féroce de faire front et de maintenir les projets qu'il avait initiés avant cette tournure dramatique.

"Nous sommes ici pour ce grand homme, ce grand dirigeant", a déclaré Nadia Padovani, désormais propriétaire et team principal de Gresini Racing, dans une intervention empreinte d'émotion et de nervosité qui a ouvert la présentation de samedi. "Nous sommes ici pour faire perdurer ses projets et ses rêves. Son rêve était de revenir en MotoGP [en tant qu'équipe indépendante] et nous sommes ici pour cela. Cela n'a pas été facile d'en arriver là. Nous avons connu une année vraiment très difficile en 2021. Ça a été très dur, nous avons travaillé dur."

Première femme à diriger une équipe MotoGP, Nadia Padovani a souhaité afficher sa résilience face à l'épreuve et c'est en exemple assumé qu'elle mène désormais l'équipe créée il y a 25 ans par son mari. "Pour moi, c'est un grand honneur d'être ici et de pouvoir diriger l'entreprise de mon mari, Gresini Racing. C'est aussi une grande responsabilité, surtout car nous serons présents dans la catégorie reine. J'espère être un exemple pour toutes les femmes qui ont l'ambition d'atteindre les plus hautes fonctions des entreprises, et aussi pour les femmes qui, comme moi, ont connu une perte aussi importante dans leur vie et qui ne se sont pas laissé abattre, qui se sont retroussé les manches et ont continué."

Infecté par le COVID-19 en décembre 2020, Fausto Gresini a succombé le 23 février 2021, après une lutte acharnée. À l'époque, le changement de cap de l'équipe venait d'être annoncé et il s'est imposé à ses acolytes de réussir à mener à bien l'ambitieux projet qu'il avait dessiné, à savoir engager l'équipe en tant que team privé pour les cinq prochaines années en la dissociant d'Aprilia dont elle avait assuré la gestion depuis 2015.

À l'heure de lever le voile sur deux Ducati ornées des logos de Gresini Racing, l'équipe dirigeante partageait donc le sentiment d'un réel accomplissement, après avoir mené malgré l'absence de son fondateur une année entière de travail nécessaire à la réalisation de ses plans.

"[Cela représente] beaucoup de travail et ça peut parfois être émouvant et très difficile", a témoigné Carlo Merlini, directeur commercial et marketing. "Nous avons perdu notre patron il y a un an et cela a laissé un énorme vide, d'un point de vue professionnel mais aussi émotionnellement. J'ai travaillé aux côtés de Fausto pendant vingt ans, donc pour moi il était un ami plus qu'un simple patron. Ces deux motos sont le résultat de beaucoup de travail."

"Techniquement, nous entamons la saison 2022 et c'est un point de départ, mais en coulisses c'est aussi un accomplissement. Il y a dix mois, nous n'avions rien qui pouvait être pris pour acquis, nous ne savions pas ce que l'avenir nous réservait. Nous devions choisir un constructeur et nous avions un budget à construire en partant littéralement de zéro, après sept ans d'expérience avec le constructeur précédent."

La moto d'Enea Bastianini

Deux mois après le décès de Fausto Gresini, il était annoncé que Nadia Padovani reprenait les rênes de l'entreprise et que les deux enfants majeurs du couple, Lorenzo et Luca, prenaient des responsabilités, respectivement sur l'aspect administratif et l'activité sportive. Une façon de maintenir la continuité d'une équipe que chacun décrit comme une famille et de rester unis pour tenter de mener à bien les ambitieux projets annoncés.

"J'ai été impressionné de voir comment Nadia, Luca et Lorenzo ont voulu prendre le relais. Une démarche très courageuse et d'une certaine manière inattendue", a souligné Carlo Merlini, qui n'a pas caché que tout arrêter aurait aussi pu être une option à ce moment-là. "Ils ont décidé de donner de la continuité à Gresini Racing pour que l'héritage de Fausto ait un avenir. C'était très important et très émouvant. À partir de là, chaque membre de l'équipe a fourni les meilleurs efforts pour que cela soit possible. Il a aussi été émouvant de voir comment nos sponsors ont voulu faire partie de ce nouveau chapitre de Gresini Racing, avec implication et esprit de partenariat : nous les appelons la famille Gresini et je pense que ces deux mots incarnent vraiment l'esprit de partenariat de chaque sponsor du team Gresini."

"Gresini fait partie de la famille Ducati"

"Le plus important était de garder la famille unie. En un peu plus d'un an, nous avons construit un très beau groupe de personnes", a précisé Michele Masini, lui aussi membre de l'équipe de longue date et désormais nommé directeur sportif. "La moitié des effectifs de 2022 sera composée de personnes qui sont chez Gresini depuis de nombreuses années et nous avons intégré de nouvelles personnes qui ont beaucoup d'expérience chez Ducati. Et puis, nous avons bien sûr le soutien de Ducati Corse avec leurs techniciens."

Sur ce point, Gigi Dall'Igna a tenu à se montrer rassurant, comme pour mieux stabiliser une équipe désormais en quête d'avenir. "Gresini fait maintenant partie de la famille Ducati et c'est très important pour nous", a assuré le directeur général de Ducati Corse. "Il est certain que nous allons les aider pendant la saison et les années durant lesquelles ils vont rester avec nous. Cela vaut bien sûr d'un point de vue technique, mais aussi sur l'aspect humain qui est lui aussi important pour obtenir des résultats en MotoGP. Gresini aura donc assurément tout le soutien de Ducati."

L'intérêt de Ducati réside entre autres dans le fait de soutenir de jeunes pilotes prometteurs. Et il s'avère que les pilotes choisis pour porter cette saison si marquante dans l'Histoire de Gresini sont parmi les meilleurs témoins possibles de cet héritage teinté de promesses d'avenir que veut représenter l'équipe italienne cette année. Enea Bastianini et Fabio Di Giannantonio ont tous deux déjà couru sous la direction de Fausto Gresini et ils ont notamment tour à tour joué le titre Moto3 avec cette équipe de 2015 à 2018.

"C'est un plaisir de retrouver celle qui a été ma première famille dans le Championnat du monde. Malheureusement, cela se fait sans Fausto mais avec le même état d'esprit, et c'est très important pour nous et pour toute l'équipe", a souligné Bastianini, qui a constaté une réelle envie d'aller de l'avant − "Toute l'équipe sourit beaucoup, en particulier Nadia, et on est motivé." − et une dynamique inchangée. "Fausto était vraiment une personne formidable, avec un formidable état d'esprit, y compris pendant les week-ends de course, mais j'ai vu le même esprit chez Nadia, Luca, Lorenzo et Agnese", a-t-il assuré. "C'est une très belle famille. J'ai déjà fait trois ans chez Gresini et c'est ma première fois sans Fausto, mais je veux commencer cette saison pour lui et arriver à la meilleure position possible pour toute l'équipe."

"Fausto a cru en moi dès le premier jour et on a tout fait ensemble : premiers points, premier podium, première victoire", a ajouté Di Giannantonio. "Fausto me disait tout le temps de prendre du plaisir, en course et dans le monde du MotoGP, parce que quand on prend du plaisir les choses viennent plus facilement. Il a laissé cette marque chez les personnes qui travaillent ici, dans toute l'équipe et toute la famille, alors on va continuer à attaquer [en ayant] Fausto avec nous."