Prolonger avec Ducati, le "chemin naturel" pour Gresini

Gresini Racing, qui entame sa 30e année dans les Grands Prix moto, arrive au terme de son contrat avec Ducati mais compte bien le renouveler afin d'entrer avec le constructeur italien dans le nouveau cycle réglementaire.

L'équipe basée à Faenza a débuté son partenariat avec Ducati en 2022, en reprenant à l'époque son statut de structure indépendante après avoir longuement servi d'appui à Aprilia. Par le passé, elle a été un partenaire historique de Honda, réalisant alors une série de saisons restées mémorables, jusqu'à retrouver le sommet avec Ducati et décrocher notamment le titre de vice-champion du monde l'an dernier.

Les dirigeants de Gresini Racing ont, depuis plusieurs mois déjà, exprimé leur volonté de prolonger cette union, et Michele Masini, son directeur sportif, n'a pas hésité à le rappeler en marge de la présentation de l'équipe, ce week-end.

"Année après année, notre collaboration s'est améliorée, et la prolongation semble donc être le chemin naturel à suivre", a-t-il déclaré, cité par GPOne. "Les résultats en piste démontrent qu'ensemble, nous progressons. Cette année, nous aurons le package d'usine pour Álex et j'espère donc que nous allons pouvoir grandir plus encore avec Borgo Panigale."

Álex Márquez aura une Ducati d'usine cette saison. Photo de : Gresini Racing

Une moto d'usine fait effectivement son apparition dans le stand cette année, confiée à Álex Márquez en récompense de ses résultats de 2025. Cela permettra au pilote d'exprimer ses souhaits et d'être impliqué dans le développement de la moto.

"En ce qui nous concerne, en tant que Gresini, je ne crois pas qu'il va y avoir de grands changements dans notre approche", précise Michele Masini. "Nous aurons simplement à notre disposition plus d'outils pour mieux adapter le package de la moto aux exigences d'Álex."

Un potentiel élevé avec les deux pilotes

Ce lien plus fort avec Ducati permet en tout cas à Gresini Racing d'affronter la saison à venir avec une solide base. Le bilan à défendre est brillant, avec une deuxième place acquise tant parmi les équipes qu'au championnat pilotes en 2025. Les troupes dirigées par Nadia Padovani affichent leur détermination à confirmer cette réussite cette année.

"Je m'attends à ce que nous démarrions exactement comme l'année dernière, c'est-à-dire déterminés [et avançant] pas à pas, sans trop en faire", annonce Michele Masini. "Après les tests, l'année dernière, nous savions déjà que le potentiel était haut. Aujourd'hui, nous en avons encore plus conscience grâce aux résultats que nous avons obtenus, mais personnellement, je voudrais l'oublier étant donné que tout le monde repart avec zéro point."

"Il va être très important de garder les pieds sur terre. Cette fois, nous savons que nous avons quelque chose de plus, à la fois avec Álex qui dispose du package factory grâce à Ducati Corse, et avec Fermín [Aldeguer] qui a engrangé un an d'expérience et n'a donc plus besoin d'apprendre les pistes avec la MotoGP."