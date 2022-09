L'ingénieur de Joan Mir rejoint le team Gresini

Charger le lecteur audio

Après le marché des pilotes, ce sont les transferts des ingénieurs qui se poursuivent à présent à un rythme effréné en MotoGP. Le dernier en date à avoir assuré son avenir est Frankie Carchedi, actuellement aux côtés de Joan Mir. Les deux hommes ont rejoint Suzuki ensemble en 2019 et remporté le championnat il y a deux ans.

D'après les informations de Motorsport.com, l'ingénieur italo-britannique ne suivra pas Mir chez Honda la saison prochaine. Comme c'est généralement le cas, le HRC s'appuiera sur ses techniciens déjà en poste pour constituer ses équipes et le Champion du monde 2020 sera donc associé à Ramon Aurín lorsqu'il intégrera le stand Repsol Honda, celui-ci bénéficiant de la confiance absolue de la marque compte tenu de sa grande expérience.

Présent dans le paddock depuis une trentaine d'années, Ramon Aurín a en effet travaillé avec d'innombrables pilotes, notamment Alex Crivillé, Troy Bayliss ou Loris Capirossi pour ne citer qu'eux. Analyste télémétrie de Nicky Hayden l'année du titre mondial de l'Américain, en 2006, il a par la suite longtemps été associé à Dani Pedrosa avec qui il est passé au rang de chef mécanicien. Plus récemment, il a accompagné les débuts en MotoGP d'Álex Márquez et il est cette saison aux côtés de Pol Espargaró, toujours dans le box Repsol Honda.

Frankie Carchedi rejoindra pour sa part l'une des équipes les plus en vue actuellement, puisque le team Gresini compte déjà quatre victoires à ce stade de la saison et conserve des chances de titre grâce à Enea Bastianini. Son arrivée fait suite au départ d'Alberto Giribuola, qui travaille aujourd'hui avec le pilote de Rimini et qui rejoindra KTM la saison prochaine dans un rôle de coordinateur des responsables techniques.

Cela va entraîner une réorganisation interne, puisque Fabio Di Giannantonio va être associé à Frankie Carchedi tandis que l'actuel ingénieur du jeune pilote, Donatello Giovanotti, passera de l'autre côté du stand pour commencer à travailler avec Álex Márquez, nouveau venu dans le team l'an prochain.

Enea Bastianini, qui a été promu dans l'équipe officielle Ducati, travaillera la saison prochaine avec Marco Rigamonti, qui se trouve pour le moment aux côtés de Johann Zarco. Le Français sera quant à lui associé à un ingénieur en provenance du team Ajo, Massimo Branchi.

Avec le recrutement de Frankie Carchedi chez Gresini, c'est donc un autre membre de l'équipe Suzuki qui assure son avenir, alors que le constructeur japonais s'apprête à mettre un terme à son programme MotoGP. José Manuel Cazeaux, qui travaille avec Álex Rins, va quant à lui intégrer l'équipe Aprilia aux côtés de Maverick Viñales. Rins, qui va lui aussi rejoindre le groupe Honda, sera en binôme avec David García, l'actuel chef mécanicien du pilote qu'il va remplacer, Álex Márquez.

L'ensemble des huit pilotes Ducati connaissent donc à présent leur équipe et leur chef mécanicien pour la saison 2023. On connaît également la répartition des différents modèles de Desmosedici, puisque le constructeur confiera la GP23 à deux équipes (le team officiel et Pramac) et la GP22 aux deux autres (Gresini et VR46).

Les chefs mécaniciens des pilotes Ducati en 2023

Équipe Pilote Chef mécanicien Ducati Pecco Bagnaia Cristian Gabarrini Ducati Enea Bastianini Marco Rigamonti Pramac Johann Zarco Massimo Branchini Pramac Jorge Martín Daniele Romagnoli Gresini Álex Márquez Donatelli Giovanotti Gresini Fabio Di Giannantonio Frankie Carchedi VR46 Luca Marini David Muñóz VR46 Marco Bezzecchi Matteo Flamigni

