La récupération de Marc Márquez évaluée au jour le jour

Blessé le 19 juillet dans un highside au Grand Prix d'Espagne, Marc Márquez reste à ce stade le grand absent du début de championnat, alors que ses adversaires disputent cette semaine leur quatrième Grand Prix, en Autriche. Aucune date n'est toutefois fixée pour son retour, son forfait étant confirmé de course en course.

Il a été opéré une première fois le 21 juillet, puis une seconde fois le 3 août après que la plaque en titane placée sur l'humérus fracturé a cédé. Depuis, et malgré une volonté initiale de revenir au plus vite qui s'était matérialisée par sa tentative de participer aux essais du Grand Prix d'Andalousie, Márquez observe un repos sage et prudent.

"C'est douloureux, logiquement", a fait savoir Alberto Puig, team manager Repsol Honda, à la chaîne espagnole DAZN, depuis le Red Bull Ring. "Il se remet petit à petit, mais une deuxième intervention est toujours plus complexe que la première. Mais il se repose, il est calme."

"Évidemment, il voudrait être ici, mais il comprend qu'il a quelque chose à résoudre dans son corps, qu'il va devoir prendre son temps. Ceci dit, on sait bien que Marc est une personne très, très optimiste", a ajouté l'ancien pilote. "C'est un grand battant, je n'ai plus besoin de le dire. Désormais, quand tout cela sera passé, on regardera derrière et on s'en souviendra. On en tirera sûrement des conclusions positives et on aura beaucoup appris dans toute cette histoire."

"L'objectif est de donner du temps à la fracture et d'avancer au jour le jour. De voir comment elle évolue, en comprenant que ce n'est pas une question de semaines. C'est une fracture importante, l'évolution du patient est très importante et il faut aussi comprendre de quel type de fracture il s'agissait. Je pense que nous le comprenons tous. Sur cette base... [nous avançons] au jour le jour."

Objectif Misano pour Bagnaia

Malgré la rumeur qui le dit prêt à faire son retour dès la semaine prochaine à l'occasion du Grand Prix de Styrie, Marc Márquez pourrait donc s'orienter vers les courses de Misano, qui auront lieu les 13 et 20 septembre. C'est à cette date que l'on devrait revoir Pecco Bagnaia, lui aussi lourdement blessé dans les premiers essais de Brno.

Touché au tibia, le pilote italien a toujours pour objectif de faire son retour pour son épreuve à domicile, comme l'a confirmé samedi matin son team manager Francesco Guidotti au site officiel du MotoGP : "La prochaine étape interviendra lorsqu’on enlèvera les points, on en saura davantage après cela. Pour le moment, il fait de la phytothérapie tous les jours, deux fois par jour, il travaille très dur pour faire en sorte autant que possible d'être à Misano."

