Márquez chez Gresini : convaincu par son frère, mais pas seulement

En route pour Sepang, où ils entameront leurs essais de pré-saison mardi, les frères Márquez ont fait étape à Jakarta pour un événement promotionnel avec l'équipe Gresini Racing. Réunis au sein de la même structure, ils semblent vivre un remake de 2020, tout en espérant une suite bien plus heureuse qu'alors. Mais le contexte a lui aussi changé dans ces quelques semaines qui précèdent le début du championnat.

Aujourd'hui, Marc Márquez n'est plus l'homme fort du MotoGP, alors qu'il y a quatre ans il sortait d'une saison record et que personne ne semblait en mesure de le détrôner. Il doit à présent retrouver toute son efficacité, se rassurer sur son niveau personnel de compétitivité et tenter de se maintenir aux avant-postes sur l'ensemble de la saison. En cela, c'est plus le package offert par l'équipe qui l'a séduit, plutôt que la présence réconfortante de son frère.

"Bien sûr, cela a été un point important que mon frère soit dans l'équipe mais ça n'a pas été la raison principale", a-t-il ainsi expliqué samedi. "La raison principale a été l'histoire du team Gresini, pas seulement avec Álex mais aussi par le passé avec Bastianini ou d'autres pilotes, de grands noms. Ces dernières années en particulier, ils ont obtenu de très bons résultats avec tous les pilotes qui ont couru pour eux, avec Di Giannantonio, avec Álex, Bastianini."

"Je recherchais une équipe familiale mais qui soit dans le même temps une équipe très performante. Et j'ai eu le sentiment que la meilleure option était Gresini Racing et c'est clairement un honneur de faire partie de cette famille."

Outre sa longue expérience en Grand Prix, avec de glorieux épisodes à son actif, le team Gresini tel qu'il est constitué actuellement a en effet prouvé sa capacité à mener ses pilotes au sommet. Redevenue indépendante en 2022, l'équipe dirigée par Nadia Padovani aligne des Ducati ayant une saison de retard sur celles du team d'usine et de Pramac Racing, mais a réussi à gagner d'emblée avec Enea Bastianini, puis avec Fabio Di Giannantonio.

Álex Márquez s'est lui aussi illustré dès sa première année dans le team, remportant jusqu'à présent des courses sprint, avec une adaptation harmonieuse alors qu'il provenait d'une Honda qui le mettait en grande difficulté. Un parcours que Marc avait suivi avec grand intérêt, au point de s'en être finalement inspiré, car c'est précisément ce chemin qu'il espère parcourir à son tour.

"Ce n'est pas la première fois et en même temps ça l'est plus ou moins", a rappelé le #93, rappelant la grosse blessure au bras qui avait stoppé leur première expérience en duo, au lancement du championnat 2020. "C'est la première année où l'on va partager entièrement la saison."

"C'est bien sûr un bon point, ça crée surtout une bonne ambiance dans le stand, dans les événements et pour planifier les voyages. C'est toujours plus facile, mais une fois en piste, chacun suit son programme technique et il faut travailler de la même façon, si ce n'est plus dur pour atteindre nos objectifs."

On l'a compris, il a beau apprécier de faire équipe avec son frère, avec qui il vit depuis des années, Marc Márquez n'en oubliera pas ses objectifs très personnels. Alors qu'il s'apprête à reprendre la piste, il est déjà focalisé sur ce qu'il souhaite y obtenir.

"Je n'ai pu essayer la moto qu'un seul jour et il y avait pas mal de différences, notamment dans la manière d'aborder les virages et de faire le tour", rappelle l'Espagnol, qui sort de 11 ans de pratique de la Honda. "J'ai donc hâte d'essayer la moto en Malaisie désormais et de passer trois jours avec ma nouvelle équipe, car c'est un autre gros changement pour moi. J'ai travaillé avec les mêmes personnes pendant plus de dix ans. Maintenant j'ai donc rejoint un nouveau team, avec de nouvelles personnes, et ça va être très sympa et très intéressant de voir comment on peut s'adapter les uns aux autres."