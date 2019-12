Morbidelli s'illustre en Endurance à Sepang

La première édition des 8 Heures de Sepang aura offert un spectacle hors du commun aux fans, avec une épreuve fortement marquée par la pluie. Retardée puis interrompue à cause des conditions météo, la course a finalement été remportée par la Yamaha #7, et plus précisément par Niccolò Canepa qui l'a disputée intégralement seul !

Pour cette manche d'ouverture du Championnat du monde d'Endurance, quelques néophytes, ou presque, se sont eux aussi fait remarquer, et particulièrement Franco Morbidelli, auteur d'une pole position d'autorité. Le pilote Petronas en MotoGP a placé la Yamaha du team Sepang Racing à l'avant de la grille en remportant le Top 10 Trial, une confrontation sur le tour lancé qui opposait les dix équipages les plus rapides à l'issue des essais chronométrés.

Le pilote italien a enregistré avec sa R1 un chrono de 2'04"647. À titre comparatif, cela équivaut au record de la catégorie Moto2 sur place, alors qu'en MotoGP la référence est de 1'58"303. C'était en tout cas largement suffisant pour remporter ce match, puisque la deuxième machine la plus rapide se trouvait à huit dixièmes, en l'occurrence la Honda de l'Asia Dream Racing with Showa pilotée par un autre pilote venu des Grands Prix, Somkiat Chantra (engagé en Moto2), et qui samedi allait se classer deuxième de la course. Quant à l'équipage YART, qui allait remporter l'épreuve, il accusait 1"7 de retard sur la pole et n'occupait que la sixième place sur la grille de départ.

Pour cette première expérience en Endurance, Franco Morbidelli était associé à Hafizh Syahrin, qui a déjà eu l'opportunité de s'y coller en 2017 à Suzuka, et à Michael van der Mark, habitué du World Superbike mais aussi vainqueur à deux reprises des 8 Heures de Suzuka. Ensemble, ils n'ont pas été en mesure de maintenir leur rang en course, alors qu'un accrochage entre Van der Mark et Mike Di Meglio (F.C.C. TSR Honda France) leur a valu un passage par les stands. Repartis au-delà de la 40e place, ils se sont classés septièmes, grâce à une belle remontée illustrée notamment par le meilleur tour en course signé par Morbidelli.

Syahrin sur deux… et quatre roues !

En parallèle de son engagement sur les 8 Heures de Sepang, Hafizh Syahrin était également au départ des courses WTCR du week-end. Peu habitué des compétitions automobiles, le Malaisien a évolué dans la partie basse du classement, mais il a tout de même progressé au cours du week-end.

Qualifié à trois secondes de la pole, en 29e position, il reconnaissait la difficulté de son défi : "Je n'ai pas beaucoup d’expérience et j'ai fait ce que j'ai pu en qualifs. [...] J'ai essayé de trouver la bonne vitesse dans les virages et de bien freiner. Parfois, je n'y suis pas arrivé et j'étais peut-être aussi un peu nerveux, surtout quand je me suis retrouvé seul, sans personne pour me donner l'aspiration."

Pour autant, celui qui avait découvert la Hyundai i30 N du Team Engstler lors d'essais en début de semaine, était 25e à l'arrivée de la première course, 22e lors de la deuxième puis 16e à l'issue de la troisième épreuve.

Norbert Michelisz, qui a remporté le titre au cours de cette épreuve, n'a pas caché être impressionné par le tour de force réalisé par le jeune pilote malaisien : “Il est assez incroyable. Je ne sais pas si je serais capable d’être à deux secondes et demie au tour sur une moto. Je sais à quel point son temps de piste a été limité dans la voiture, et combien ce circuit est exigeant. Je sais à quel point cela doit être physique pour lui."

Avec Francesco Corghi