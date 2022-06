Oliveira : "Je n'ai encore signé avec aucun constructeur"

Charger le lecteur audio

Avec l'officialisation de la signature de Jack Miller chez KTM, qui roulera ainsi aux côtés de Brad Binder l'an prochain, tous les regards se sont tournés vers Miguel Oliveira, qui se retrouve logiquement sans guidon. S'il a été aperçu chez Gresini pendant le week-end de Barcelone, aucune annonce n'a été faite, et au vu du véritable jeu de chaises musicales engagé, de nombreuses places sont encore loin d'être acquises aux yeux du Portugais.

"Ça reste quelque chose qui doit encore être complètement décidé. Je n'ai encore signé avec aucun constructeur mais je crois que mon avenir sera encore sur la grille MotoGP. La situation est que beaucoup de pilotes n’ont pas encore signé. C'est difficile d'avoir son avenir entre les mains de quelqu'un d'autre ou d'attendre une décision mais c'est comme ça", a-t-il déclaré lors d'une interview accordée au site officiel du MotoGP.

Le constructeur autrichien tient néanmoins à garder Oliveira en son sein et lui a proposé une place chez Tech3, son équipe satellite, précisément là où il a roulé avant d'être promu dans le team officiel, en plus d'un salaire plus élevé. Un guidon qu'il a refusé, et sa décision ne semble pas avoir changé.

"Bien sûr, il y a aussi cette possibilité. J'ai parlé avec KTM et j’ai montré que j'ai tout le temps été digne d'avoir une place quelque part dans la structure. Il faut que ce soit clair, KTM a fait tous les efforts nécessaires pour me garder, chez Tech3, et j’ai dit que ce n’était pas quelque chose que je souhaitais", a-t-il ajouté.

"Je sens que c’est à la place officielle que je peux vraiment contribuer à l’équipe, c’est une place que j’ai obtenue par mes résultats et je peux vraiment faire le travail. Je voulais vraiment être impliqué dans ce projet encore plusieurs années et amener la moto à un autre niveau car il y a énormément de potentiel qui n'a pas encore été atteint, mais c'est comme ça. Ce sont de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à moi."

Et en effet, la contrainte de chercher un nouveau guidon s'est finalement révélée positive et riche en enseignements, selon Oliveira. "C'est aussi assez bien de s'asseoir avec d'autres constructeurs et de voir quelles sont leurs perspectives vis à vis de moi parce que je n'avais jamais entendu leur opinion me concernant donc c'était super", a-t-il confié.

Oliveira devra dire adieu à KTM en fin de saison, après sept années passées avec la marque, en 2015 en Moto3, puis en 2017 et 2018 en Moto2 et depuis 2019 en MotoGP. C'est une page qui se tourne, mais le pilote assure que la motivation reste toutefois bel et bien présente pour que l'histoire se termine de la plus belle des façons.

"Je suis reconnaissant d'avoir été avec KTM durant toutes ces années et je leur souhaite bonne chance et le meilleur dans leur projet. KTM aura toujours une place particulière dans mon cœur. Même si nos chemins vont se séparer à la fin de la saison, je veux encore donner le meilleur de moi-même pour l'équipe et quitter KTM avec, on espère, d'autres podiums ou victoires lors de la seconde partie de la saison. Ça serait super."

