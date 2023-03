Pas de remplacement d'Espargaró dans l'immédiat, "par respect"

Charger le lecteur audio

Pol Espargaró manquait à l'appel ce samedi, pour le départ de la première course sprint de la saison. Le pilote espagnol, qui court sous les couleurs de GasGas dans le team Tech3, a été victime samedi d'une lourde chute au virage 10 de la piste de Portimão, où se déroule ce week-end le Grand Prix du Portugal. Après un choc contre le mur de pneus, il souffre de plusieurs fractures au niveau de la mâchoire et d'une vertèbre dorsale, ainsi que d'un grave traumatisme au niveau des poumons.

Hospitalisé à Faro, il doit rester en observation pendant encore 24 heures avant que les médecins évaluent la possibilité d'autoriser son transfert vers Barcelone, où il pourrait subir une intervention chirurgicale. Hervé Poncharal, patron du team Tech3, s'est montré rassurant ce matin pour indiquer que son pilote se remettrait et qu'il pourrait reprendre une vie normale ainsi que sa carrière, mais sans pouvoir se prononcer à ce stade sur la durée de la convalescence qui l'attend.

Il est certain cependant que Pol Espargaró ne sera pas en mesure de remonter sur sa moto pour les courses prévues à court terme. Or, le constructeur n'a pas l'intention de le remplacer dans l'immédiat, ni la semaine prochaine en Argentine ni deux semaines plus tard pour le Grand Prix des Amériques.

"Nous ne le ferons pas, par respect pour Pol", a déclaré samedi un responsable du groupe à Motorsport.com. "Plus tard, quand nous saurons vraiment comment il va et que nous aurons une idée plus claire de la situation, alors nous élaborerons un plan."

Le règlement sportif du MotoGP indique toutefois que "les équipes doivent faire tout ce qui est raisonnablement possible pour présenter un pilote remplaçant qualifié, afin de répondre à leurs obligations d'engagement, dans les dix jours suivant le forfait" d'un pilote.

GasGas faisant partie du groupe Pierer Mobility comme KTM, il lui serait facile de faire appel à l'un des pilotes essayeurs du constructeur de Mattighofen. Ceux-ci sont désormais au nombre de trois : Dani Pedrosa, qui est inscrit pour le Grand Prix d'Espagne de fin avril en tant que wild-card, Mika Kallio et, depuis cet hiver, Jonas Folger, un ancien pilote du team Tech3.

Enea Bastianini est lui aussi blessé depuis ce samedi, victime d'une fracture de l'omoplate après une chute survenue dès le deuxième tour de la course sprint. L'absence du pilote Ducati a d'ores et déjà été annoncée pour la course de dimanche au Portugal, puis pour le Grand Prix d'Argentine qui aura lieu la semaine prochaine.