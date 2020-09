Fabio Quartararo, deux fois à terre : "Je me suis emballé"

Fabio Quartararo a perdu la première place du championnat en MotoGP, qu’il occupait depuis le début de la saison. Le Français paie une chute au Grand Prix de Saint-Marin, alors qu’il venait de doubler Maverick Viñales pour la quatrième place. Il reconnaît qu’il a fait "beaucoup d’erreurs" dans cette course.

"C’était difficile", explique-t-il. "Je n’ai pas pris un très bon départ, mais ce n’était pas si mauvais. J’ai eu un contact avec Jack [Miller] et quand j’ai doublé Maverick, je me suis dit que je devais attaquer pour revenir sur Jack, mais malheureusement j’ai attaqué comme si c’était le dernier tour. Il restait 19 tours. C’est une erreur de ma part."

"Je pense que je me suis emballé derrière Maverick. J’étais facile. Je me disais que je pouvais rouler une demi-seconde plus vite. C’est frustrant, parce que je ne pouvais pas le doubler. Dès que je l’ai doublé, je me suis dit que j’étais libre d’aller plus vite. Le pneu avant avait surchauffé, la pression était forte. J’ai fait une petite erreur. Au virage 3, j’ai un peu plus glissé et je n’ai pas freiné comme je le fais d’habitude. Je suis sorti large et j’ai essayé d’être doux sur l’avant. Nous avions le rythme pour jouer la victoire. C’est assez frustrant."

Un candidat au titre, certes, mais qui apprend encore

Quartararo veut tirer les leçons de cette erreur : certes, le Français se présentait sur cette épreuve comme l'homme à battre, mais le pilote SRT Yamaha n'en est qu'à sa seconde saison en MotoGP et apprend encore beaucoup de l'ensemble des paramètres à gérer.

"Au final, nous sommes encore deuxième au championnat. J’ai appris de toutes mes erreurs l’an dernier. Je vais apprendre de l’erreur faite aujourd’hui. Je vais revoir les images. C’est dur de regarder une course dans laquelle on chute, mais pour moi, il est important de comprendre pourquoi j’ai fait cette erreur. Ce n’est pas le bon moment pour partir à la faute mais un jour, il faut passer par cette erreur."

Il faut passer par cette erreur Fabio Quartararo

"C’est étrange, parce que je pensais que j’allais faire une bonne course et me relancer. C’est une saison étrange. On peut être rapide, on peut tout avoir, mais on ne peut pas acheter l’expérience. Il faut faire des erreurs. Tout le monde apprend. Je suis sûr que même Marc [Márquez] ou Valentino [Rossi] apprennent encore. Je ne dispute que ma deuxième saison et il y a beaucoup de choses que j’ai n’ai pas encore vécues. J’étais derrière, j’étais plus rapide, et je voulais revenir. J’ai voulu revenir trop vite. Je n’ai pas pris mon temps. J’avais peur que Franco [Morbidelli] et Valentino s’échappent. Je me suis emballé. C’est pour ça que j’ai chuté. Maintenant, je sais pourquoi j’ai chuté. Je comprends mon erreur. Je vais essayer de ne pas le refaire mais c’est une bonne leçon pour moi. C’est dur, mais je suis content que Franco ait gagné sa première course et je tiens à le féliciter."

Après sa chute, Fabio Quartararo a pu repartir mais il est finalement rentré aux stands. Il a repris la piste… pour chute à nouveau : "Je voulais sentir la chute sur le coté droit et sur le côté gauche !’ s’amuse Quartararo. "Je plaisante. J’ai senti quelque chose d’étrange sur le moteur et nous voulions vérifier. Le moteur perdait un peu en performance mais il n’y a pas de souci sur le moteur, tout va bien. Je me suis arrêté et nous avons voulu faire un tour pour vérifier que tout allait bien. Au virage 6, j’étais à faible vitesse et je voulais juste prendre le virage. J’ai perdu l’avant brutalement. C’est très bizarre. Je n’ai pas de véritable explication. Mais pour la première [chute], la plus importante, je sais pourquoi j’ai chuté."

Fabio Quartararo n’a pas pour intention d’être plus prudent dans les prochaines courses : "Je veux me battre à nouveau pour la victoire", assure-t-il. "Beaucoup de gens se disaient que j'étais sous pression parce que je menais le championnat, mais je peux vous assurer que je ne m’en préoccupe vraiment pas. En arrivant ici, je voulais être rapide et j’avais la possibilité de jouer la victoire. C’est ma deuxième saison et je veux remporter le championnat. Mais je n’ai pas la pression du championnat. Aujourd’hui, c'était clair. Dovizioso était derrière, Jack devant, et je voulais me battre à l’avant. On ne peut pas être champion en prenant la quatrième ou la cinquième place. Sur le moment, j’étais content de me battre et j’avais le rythme. Je me suis emballé. Parfois, quand on veut trop quelque chose, on s’emballe et on part à la faute. Je dois être plus calme dans ce genre de situation. Nous avons des essais mardi et une nouvelle course le week-end prochain. Je suis impatient. Ce sera dur d’attendre les essais vendredi, mais je suis satisfait parce que nous avons une nouvelle course et que je veux être performant."

"Ce n’est jamais facile. Je ne peux pas dire que je n’ai aucune pression, que je ne suis pas nerveux. Si on est pas nerveux ou stressé, on ne se bat pas. Quand je m’entraîne seul en motocross, il n’y a pas de stress, pas de pression. En compétition, si quelqu’un dit qu’il ne ressent pas de stress ou de passion, c’est qu’il ne se bat pas vraiment. Celui qui dit qu’il ne ressent pas ça est un menteur."