Quartararo perplexe après de mauvaises sensations en qualifs

Après avoir décroché au Grand Prix précédent sa plus faible qualification de la saison, et de loin, Fabio Quartararo a une nouvelle fois manqué le top 5, qui ne s'était jusqu'à présent jamais refusé à lui tout au long de ce championnat. Seulement septième sur la grille de départ du Grand Prix de l'Algarve, le Français a concédé quatre dixièmes à Pecco Bagnaia, auteur d'une nouvelle pole position record.

Pourtant, Quartararo avait affiché jusqu'ici un rythme impressionnant. Leader des deux séances de vendredi, il n'a été battu que d'un millième ce matin en EL3. À partir des EL4, cependant, il a senti ses performances se dégrader, rétrogradant au cinquième rang, ce qu'il impute à son choix de rouler avec le pneu arrière dur pour cette séance d'une demi-heure précédant les qualifications.

"Ce matin, franchement, on avait un rythme incroyable. On est parti avec un pneu qui avait fait huit tours, quand on a terminé il en avait 21 et j'ai fait pratiquement mon meilleur temps dans le dernier tour", décrit-il "Cet après-midi, on a essayé de mettre des tours sur ce pneu [hard] et de changer un petit peu le réglage. Je pensais que ce serait un peu mieux, mais le réglage qu'on a établi n'était pas très bon et j'ai eu du mal à être constant et à tourner. Dans les virages 9 et 12, je perdais énormément, j'avais du mal à tourner. Je ne me suis pas senti bien du tout."

Dans la foulée, les qualifications ne lui ont pas permis de rectifier le tir, bien qu'il ait logiquement opté pour la gomme la plus tendre à l'arrière, associée au pneu medium à l'avant. À peine plus rapide que ce matin, il en a été quitte pour le septième temps. Même un tour annulé pour cause de drapeau jaune n'y aurait pas changé grand-chose, puisqu'il aurait figuré seulement un cran plus haut s'il avait pu le conserver.

"J'ai eu de très bonnes sensations tout le week-end, puis en qualifs la moto pompait et secouait beaucoup. C'était étrange à comprendre, car j'ai été fort tout le week-end", s'interroge le pilote Yamaha. "On a établi un set-up qui fonctionne parfois, mais qui n'a pas du tout marché. J'ai eu beaucoup de mal sur nos points forts dans le dernier secteur, où je n'arrivais pas à tourner. Le grip n'était pas non plus tel que je l'attendais. J'ai eu beaucoup de mal : un secteur était bon, l'autre était mauvais, je n'étais pas régulier."

Quartararo reste néanmoins confiant de pouvoir retrouver ses performances pour la course. Après l'évaluation menée pendant les EL4, il tentera demain de repasser au pneu arrière medium qui semble mieux lui convenir.

"En EL4 non plus je ne me sentais pas très bien. Le pneu medium semble bien meilleur. On va l'essayer demain matin, parce que les sensations que j'ai eues en EL4 et en qualifs sont très étranges, alors il faut qu'on modifie quelque chose", explique le Français, vainqueur du premier Grand Prix disputé sur place cette saison, au printemps.

"On a essayé le hard parce qu'en avril c'est le pneu qui avait fait un petit peu la différence, c'était un peu mieux, mais là pas du tout. Avec le medium, ce matin j'ai fait 21 tours et un temps de 1'40"1 [à la fin du run], donc le pneu tient. Mais on a voulu essayer le hard, ça n'a pas marché, alors demain matin on va réessayer le medium et je pense que ce sera une meilleure option."

Qu'en est-il de son duel attendu avec Bagnaia ? Quartararo ne l'exclut pas : "On a un bon rythme, mais je pense que Mir aussi va être fort demain. Franchement, il faut vraiment qu'on retrouve le feeling de ce matin pour se battre pour la victoire. La course est très longue ici et je pense que notre rythme est assez fort, donc si on retrouve le feeling de ce matin et si je prends un bon départ, on peut être forts pour la course."

Malgré cette relative contre-performance, Fabio Quartararo a remporté aujourd'hui le BMW M Award grâce à 14 départs de la première ligne en 17 Grands Prix, et notamment cinq pole positions.