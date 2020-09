Un problème de freins coûte de précieux points à Quartararo

Fabio Quartararo a expliqué avoir rencontré des problèmes de freins pendant la course qui s'est déroulée dimanche au Red Bull Ring, qu'il n'a pu terminer qu'en huitième position. Troisième sur la grille, il a dégringolé en fond de peloton en se manquant au freinage durant la première partie de la course, avant de remonter peu à peu jusqu'à la huitième place après le restart mais dans une épreuve complexe pour lui.

"Nous avions déjà eu un petit problème, mais pas en course, en essais. Ici, jamais de tout le week-end", explique-t-il. "Je pense que la poignée de freins touchait le guidon, donc tout d'abord, ça veut dire qu'on n'a pas de freins, et puis quand on freine, on perd beaucoup en sensations car on ne sait jamais si l'on aura des freins ou non. Ensuite, c'est dangereux. Je suis content de ma course dans ces conditions."

"J'étais très nerveux. Quand on arrive dans un virage à 300 km/h et qu'on n'a pas de freins…" explique-t-il. "Franchement, rester concentré était difficile, car quand on commence la seconde course et qu'on ne sait pas si les freins vont marcher ou non, c'était un peu difficile. Finalement, nous avons fini huitième, c'était le meilleur résultat possible aujourd'hui."

Des vérifications sont désormais en cours auprès de Brembo. "L'équipe travaille là-dessus", confirme le pilote, "car il n'est pas possible que je perde les freins pour la première fois depuis l'an dernier, uniquement en course. Ç'aurait été mieux que ça arrive en essais libres qu'en course. L'équipe cherche une solution, moi aussi, mais je ne comprends rien aux problèmes mécaniques, même si je veux aider l'équipe."

"La quatrième place était à nous"

Malgré les difficultés qui l'ont bridé, le pilote Petronas le sait, le podium était aujourd'hui hors de portée. Il n'empêche que de précieux points s'envolent dans l'optique du championnat. "Franchement, je ne peux pas dire que nous étions prêts à nous battre pour le podium. Les trois pilotes qui sont montés sur le podium étaient très rapides. Ce n'est jamais facile, mais nous avions le rythme pour le top 5."

"Je pense que la quatrième place était à nous aujourd'hui. C'est difficile à admettre, mais il va falloir se contenter de la huitième place", regrette-t-il. "Mais nous ne pouvons pas toujours avoir quelque chose comme ça, car nous perdons beaucoup de points et il faut obtenir le meilleur résultat possible. Aujourd'hui, ce résultat était la quatrième place."

Leader du championnat depuis ses deux victoires en ouverture de saison, Quartararo peste pour les points perdus, alors que son avance est désormais réduite à 11 points. "Bien sûr, ce n'est pas grand-chose, mais si l'on regarde l'an dernier, le championnat Moto2 s'est joué pour trois points entre Binder avec Álex Márquez. Cinq points peuvent changer beaucoup de choses. Ce n'est pas que je pilotais mal ou que la moto était mauvaise, mais nous aurions pu marquer cinq points de plus."

"Maintenant, nous avons un problème de freins, qu'il faut résoudre pour la semaine prochaine, et cinq points de moins. Je ne veux pas dire que j'aurais fini quatrième, mais c'est ce que permettait notre rythme. Après, on ne sait jamais : on peut chuter quand on est quatrième et perdre de nombreux points."

Après son début de saison parfait, Quartararo peut à présent craindre que le championnat prenne une autre tournure lors de la seconde course qui se tiendra au Red Bull Ring le week-end prochain. Et, justement, il craint particulièrement Andrea Dovizioso. "Bien sûr, Marc va être un grand candidat, mais je vois plutôt Dovi comme candidat au titre désormais", pressent-il. "On sait que Dovi a beaucoup d'expérience, il sait comment se battre et il a une moto avec laquelle il est peut-être plus facile de se battre dans les derniers tours."

"Je vois bien plus Dovi comme un candidat que Maverick", souligne même le Français au sujet de son futur coéquipier. "Maverick, je sais que si quelque chose se produit, nous avons plus ou moins la même moto, je peux me battre. Mais Dovi, avec une vitesse de pointe aussi incroyable, 10 km/h plus vite que nous, je le vois davantage comme un candidat."

Avec Benjamin Vinel