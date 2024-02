Quartararo fait des progrès en qualifications sa priorité

Le Shakedown puis le test de Sepang ont été encourageants pour Fabio Quartararo, qui a constaté le changement d'approche de Yamaha, initié par plusieurs recrues dans le département technique. Cette évolution s'est traduite en progrès en piste et alors que ces dernières années, de nouvelles pièces étaient régulièrement écartées pour manque d'efficacité, elles ont cette fois donné satisfaction.

"Les trois principaux domaines dans lesquels nous avons le plus travaillé ont été le moteur, l'aéro et nous avons aussi introduit un nouveau correcteur d'assiette à l'arrière", a détaillé Massimo Meregalli, le team manager de l'équipe, sur le site officiel du MotoGP. "Toutes ces pièces ont été confirmées et approuvées par tous les pilotes, à la fois Cal [Crutchlow, le pilote d'essais], Fabio et Álex [Rins]. La moto est un peu plus rapide, l'aéro aide le pilote à tourner et le device à l'arrière réduit le wheeling et améliore l'accélération."

Mais ces essais en Malaisie ont également montré que certaines faiblesses subsistaient, principalement dans la gestion électronique du moteur, qui suscite un comportement agressif dans les phases d'accélération. Quartararo a également jugé la Yamaha encore très distancée sur un tour, en arrivant rapidement aux limites de sa machine, ce que confirme Meregalli.

"Si je devais pointer du doigt un domaine dans lequel nous devrions progresser c'est clairement le tour qualifs", a reconnu le dirigeant. "Il est vrai qu'il reste un écart que nous devons combler. Nous aurons, c'est vrai, beaucoup de temps pendant la saison pour y travailler et faire en sorte de le réduire, et nous ne sommes pas très inquiets."

Ces progrès sur un tour concentreront l'essentiel de l'attention de Fabio Quartararo lors du test de Losail prévu lundi et mardi. Il voit dans le rythme de qualifications la principale marge de progrès, avec l'espoir d'accrocher les deux premières lignes le samedi matin, ce qu'il n'a réussi que deux fois l'an passé, avec sa quatrième place sur la grille à Assen puis à Mandalika.

"On a toujours du mal sur le tour, donc j'espère qu'on va pouvoir progresser", a précisé le Niçois. "Ce sera l'objectif sur le prochain test et les premières courses. J'espère qu'on va pouvoir s'améliorer et se rapprocher un peu des premiers, surtout sur un tour."

"Plus qu'obtenir un bon résultat, mon objectif maintenant est de faire de meilleures qualifs", a insisté le Français. "Être sur les deux premières lignes, les trois premières au maximum, ce serait le principal objectif, parce que sur le rythme, je sais que je suis assez rapide."

Quartararo a néanmoins noté des progrès sur l'ensemble de la moto, mais les faiblesses dans l'électronique et l'adhérence restent préoccupantes : "Bien sûr, le moteur est meilleur, l'aéro est meilleure, mais il nous manque du grip mécanique. Je pense que c'est le principal problème, avec l'électronique où on est très loin. Mais avec ces nouvelles personnes dans l'équipe, je pense qu'on va peu à peu se rapprocher des meilleurs constructeurs."

"Je crois que le grip mécanique qu'on a nous bride beaucoup, l'électronique, et qu'on pousse beaucoup trop au freinage, le seul point sur lequel on peut faire un peu la différence", a déploré le pilote français.

Avec Léna Buffa