Test Misano - Marini reste devant, Quartararo sur la Yamaha 2024

Après une matinée déjà chargée puis une courte pause déjeuner, le test de Misano a repris pour une seconde session de quatre heures. Le meilleur temps final revient à Luca Marini, à un peu plus de deux dixièmes du record absolu de la piste établi pendant le week-end. Mais le plus important aujourd'hui portait sur les nouveautés essayées par une partie des pilotes, alors que les constructeurs commencent à préparer 2024 et à dévoiler leurs armes.

Honda a concentré toute l'attention ce matin, et cet après-midi c'est vers le stand Yamaha que les regards étaient braqués. Sachant l'importance de ce test dans l'esprit de Fabio Quartararo, qui y attendait des réponses concrètes et rassurantes pour l'avenir, on piaffait d'impatience de le voir enfourcher la version 2024 de la M1.

Lorsqu'il s'est hissé au deuxième rang du classement au bout d'une heure, Quartararo arborait encore le package aérodynamique de la saison en cours. Le moteur 2024 se cachait-il sous la robe ? Nul ne le sait, en revanche la présence de Luca Marmorini dans le stand Yamaha n'a échappé à personne.

Luca Marmorini dans le stand Yamaha

Peu avant 15h30, Quartararo a en tout cas pris le guidon d'une machine différente, avec cette fois un nouveau châssis et une aéro distincte de celle de 2023, et d'emblée, il a posté le cinquième temps. Le Français a par la suite fait une apparition au sommet de la feuille des temps, poursuivant son travail avec une moto dotée, au minimum, du nouveau package aéro.

S'il termine sixième, il a en tout cas été le plus actif de cette journée, avec 50 tours bouclés rien que pendant l'après-midi. Rappelons qu'il était le seul à tester ce matériel aujourd'hui : aucun pilote essayeur n'était en piste et son coéquipier Franco Morbidelli ne reçoit pas ces nouveautés sachant qu'il quittera Yamaha à la fin de la saison.

L'une des motos testées par Fabio Quartararo à Misano.

Du côté de chez Honda, Marc Márquez est repassé à la spec 2023 à son retour de la pause déjeuner tandis que Joan Mir a tout de suite poursuivi son travail avec la moto de 2024. Tous deux avaient affiché un certain scepticisme ce midi, notant unanimement des défauts persistants avec le nouveau matériel qui leur a été fourni. Au terme de cette nouvelle session de travail et de comparaisons, ils apparaissent à la même distance approximative que ce matin, à environ une seconde du meilleur temps, même s'ils ont légèrement progressé dans la hiérarchie.

Nouveaux châssis chez Aprilia et KTM

Derrière le meilleur temps de Luca Marini, qui doit s'en tenir à sa Ducati de 2022, Maverick Viñales s'est porté en deuxième position, occupé notamment à tester un nouveau châssis sur son Aprilia aujourd'hui. Le troisième temps a été signé par Brad Binder, avec également un nouveau châssis sur sa KTM, une pièce en fibre de carbone qu'utilisait Dani Pedrosa pendant le week-end.

Touché par un problème technique ce matin, Jorge Martín s'est classé quatrième. Le vainqueur du Grand Prix de Saint-Marin a toutefois occupé la première place pendant une partie de l'après-midi. Il devançait de peu Jack Miller et Fabio Quartararo lorsque le drapeau à damier a été exposé.

On notera encore que Miguel Oliveira a pu tester aujourd'hui le modèle 2023 de l'Aprilia, mais c'est avec sa machine habituelle qu'il a posté son chrono de 1'31"232, qui lui vaut la septième place.

Johann Zarco a été le premier à prendre la piste cet après-midi, néanmoins il n'a que peu roulé et est le seul à ne pas avoir amélioré son temps de la matinée. Il faut dire que le Français n'a pas de nouvelles pièces à tester et s'est donc concentré sur le fait de passer en revue ses réglages et de préparer la série de courses outre-mer.

Stefan Bradl, qui roulait pour Honda en début de journée n'a pas repris la piste, de même que Pol Espargaró, victime d'une grosse chute ce matin. Le pilote Tech3, indemne, a expliqué avoir passé le virage 11 très vite, puis avoir subi une secousse sur la moto et avoir perdu les freins. "J'ai freiné quelque chose comme quatre fois, mais rien. J'ai donc dû sauter de la moto parce que j'allais assez vite et je n'avais pas de place pour l'arrêter", a-t-il expliqué.

Ce matin également, son frère Aleix avait lui aussi dû sauter de la moto dans le même secteur de la piste, afin d'éviter le mur vers lequel il filait après être sorti de la piste. Indemne, le pilote Aprilia a poursuivi son travail cet après-midi sur le nouveau châssis de la RS-GP, qu'il juge plus souple que l'actuel, ainsi que des mises à jour électroniques.

Plusieurs pilotes Ducati manquaient à l'appel tout au long de cette journée, à commencer par Enea Bastianini, convalescent pendant au moins un mois après sa chute de Barcelone. Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi et Fabio Di Giannantonio ont quant à eux renoncé à rouler afin de se remettre des douleurs qui les ont accompagnés ce week-end, de même que le pilote essayeur Michele Pirro, blessé à la cheville dans un accrochage en course.

Le paddock va maintenant prendre la direction de l'Inde pour y disputer la semaine prochaine le premier Grand Prix d'une longue tournée outre-mer.

Test Misano - Classement combiné à 18h

Pos. Pilote Team Écart Tours 1 Luca Marini VR46 Racing Team 1'30"602 88 2 Maverick Viñales Aprilia Racing +0"234 82 3 Brad Binder KTM Factory Racing +0"552 68 4 Jorge Martín Pramac Racing +0"566 63 5 Jack Miller KTM Factory Racing +0"573 75 6 Fabio Quartararo Yamaha MotoGP +0"575 91 7 Miguel Oliveira RNF MotoGP Team +0"630 65 8 Franco Morbidelli Yamaha MotoGP +0"699 76 9 Álex Márquez Gresini Racing +0"735 67 10 Raúl Fernández RNF MotoGP Team +0"760 75 11 Aleix Espargaró Aprilia Racing +0"779 61 12 Takaaki Nakagami LCR Honda +0"832 87 13 Johann Zarco Pramac Racing +0"890 55 14 Marc Márquez Repsol Honda Team +0"973 63 15 Augusto Fernández GASGAS Factory Racing Tech3 +1"084 77 16 Joan Mir Repsol Honda Team +1"085 72 17 Pol Espargaró GASGAS Factory Racing Tech3 +1"242 39 18 Stefan Bradl HRC Team +1"544 38