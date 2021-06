Rossi retrouve la Q2 grâce à des sensations en progrès

Valentino Rossi a atteint la Q2 pour la troisième fois de l'année à Barcelone, après Losail, en ouverture de la saison, puis Le Mans. Ce résultat paraissait pourtant bien lointain vendredi, le #46 ayant terminé les deux premières séances dans les dernières positions après avoir opté pour de mauvais réglages. De retour en piste avec une Yamaha mieux adaptée à ses besoins ce samedi, Rossi a pris la neuvième place dans la matinée, obtenant par la même occasion sa qualification directe pour la Q2, une séance débutée sur une chute au virage 3, avant de monter sur sa deuxième machine pour signer un 11e temps qui ne le satisfait pas totalement

"Aujourd'hui c'était bien pour moi parce qu'on a modifié la moto ce matin et que j'avais de bien meilleures sensations entrée de courbe, pour faire tourner la moto, déjà en EL3", se réjouit le pilote du team Petronas. "J'ai beaucoup amélioré mon rythme. Au final, j'ai pu entrer en Q2, avec un top 10. Les EL4 ont été une bonne séance parce qu'on a testé le pneu dur et qu'on a encore progressé dans les réglages de la moto. Mon rythme n'était pas mauvais et j'ai fini septième."

"En Q2, malheureusement je suis tombé avec le premier pneu et après c'était difficile parce que j'ai dû sauter sur l'autre moto. J'ai fini 11e. Je pense que j'avais plus de potentiel mais c'est comme ça. On va voir maintenant. On va attendre la course demain, pour comprendre la météo. On espère que le ciel va tenir et que ça va rester sec cette nuit. Le choix du pneu arrière reste ouvert pour demain, entre le medium et le tendre, et on verra."

Valentino Rossi restait sur plusieurs contre-performances inquiétantes qui ont fait naître des débats sur son niveau après 25 ans dans le Championnat du monde. L'intéressé estime que ses progrès sont dus à son aisance sur cette piste et à de meilleurs réglages, et que les difficultés rencontrées récemment ne méritaient pas que l'on annonce déjà sa retraite sportive.

"J'aime le circuit. J'ai toujours été bon à Barcelone. On a aussi amélioré les réglages de la moto. Je pense qu'on a fait une erreur vendredi, en suivant une mauvaise route, mais ça arrive tous les week-ends, à plus ou moins tous les pilotes. Le problème est que quand ça m'arrive, on dit 'Rossi est trop vieux, il doit s'arrêter !' après une mauvaise séance. Mais c'est normal : on a choisi une mauvaise voie mais j'étais content de mes sensations aujourd'hui, je n'étais pas mauvais en piste et j'ai pris du plaisir."

Rossi se sent soutenu dans le team Petronas

Et alors que selon les informations de Motorsport.com, le team Petronas commence à réfléchir à un remplaçant pour 2022, Rossi perçoit plus du soutien qu'une pression pour obtenir de meilleurs résultats : "Je suis très content du comportement de l'équipe, de l'atmosphère dans le garage, parce que je reçois un vrai soutien. Tous les mecs comprennent que c'est un défi difficile. Tout le monde est très triste quand mes performances sont mauvaises, comme vendredi, quand j'étais 18e et que j'avais un très mauvais rythme."

"Ils savent qu'on a besoin de bons résultats et qu'on pourra faire de bonnes courses, il faut être forts de mon côté des stands, mais les autres me soutiennent vraiment et c'était bien aujourd'hui. Atteindre la Q2 était un bon résultat. C'est plus ça que de la pression. Je ne pense pas que l'équipe a beaucoup de pression. Ils veulent rouler devant, ce qui est normal. Je ne sens pas plus de pression, mais un vrai soutien."

L'expérience du septuple Champion de la catégorie pourrait s'avérer précieuse dans une course qui s'annonce dictée par la gestion des gommes, très délicate depuis le début du week-end. Rossi pense que cet élément pourrait aider certains pilotes à faire la différence en course, même si se montrer agressif dans les premiers tours restera essentiel : "C'est vrai que la dégradation des pneus est un gros problème pour tout le monde ici. Il sera important de comprendre les conditions et le bon choix, surtout pour le pneu arrière, mais aussi pour l'avant."

"Mais je pense quand même que ça sera une course sprint, dès le premier virage, le premier tour, les deux ou trois premiers tours. Ça va déjà déterminer 85% de la course en MotoGP. Et après, une autre longue course va débuter, qui va déterminer les 15% restants. Tout le monde va beaucoup attaquer dès le début."

