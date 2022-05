Une "bonne 4e place" pour Zarco, en progrès sur son feeling

Charger le lecteur audio

Suite à sa quatrième place en qualifications, Johann Zarco s'était montré confiant quant à ses chances de pouvoir faire une bonne course au Mugello. Le Français avait bien pressenti les choses puisqu'après avoir perdu quelques positions, il a été en mesure de remonter et a terminé exactement à la même place, en tant que meilleur pilote indépendant.

"Je suis très content. Le feeling du warm-up a été bien meilleur que celui d'hier et c'était bien de commencer la course en ayant une meilleure confiance générale sur le rythme", a-t-il déclaré. "Le choix des pneus était très bon, je pense que c'était la température parfaite avec les deux medium, ce n'était pas trop chaud. Ensuite ça a pas mal chauffé pendant la course mais tout était sous contrôle et c'était bien."

Souvent pénalisé par ses mauvais départs, il a cette fois été en mesure de se maintenir aux avant-postes et n'a perdu que trois places, ce qui est une belle satisfaction à ses yeux et qui vient s'ajouter à un feeling chaque fois meilleur.

"Je suis content de mon départ car il était meilleur que les autres fois donc si ça peut rester comme ça et que je continue de progresser, je profiterai encore plus lors des autres courses. Après j'ai dû me battre, comme toujours, en début de course, mais la confiance sur la moto va de mieux en mieux. Clairement, parfois vous essayez des choses et vous perdez un peu de temps et les pilotes vous redoublent vite. Aleix [Espargaró] et Fabio [Quartararo] n'ont pas perdu de temps sur ça et c'était une belle bagarre", a-t-il commenté.

"Après, il y a eu un moment où le premier groupe s'échappait et où j'ai pu les rattraper. J'étais content parce que mes chronos étaient rapides, ce qui voulait dire que j'avais une bonne vitesse et mon feeling était bon. J'étais avec Bastianini et je sais qu'il est fort en course donc je n'avais aucun doute sur le fait qu'il serait là. Il est resté avec moi et m'a même doublé. Ensuite quand il a chuté, j'ai pu avoir un peu d'air et faire mon rythme derrière Bezzecchi."

Johann Zarco

Longtemps cinquième sur la deuxième partie de la course, il a longtemps buté sur le rookie italien avant de parvenir à trouver une ouverture dans les derniers instants, s'offrant ainsi son troisième meilleur résultat de la saison après ses podiums de l'Indonésie et du Portugal.

"J'ai voulu le doubler pour rattraper Aleix mais c'était trop difficile. J'essayais de rester le plus proche possible pour prendre l'avantage quelque part mais je ne pouvais pas, même en ligne droite. Je n'étais pas assez rapide pour me rapprocher de lui et après, au freinage, on arrive tellement vite avec l'aspiration que c'était impossible, surtout avec un gars qui freine toujours tard. J'essayais de trouver un endroit mais c'était difficile. J'ai pu le surprendre dans le dernier tour entre les virages 2 et 3. J'ai manqué le podium mais c'est une bonne quatrième place."

Celle-ci s'inscrit dans la même lignée que le top 5 décroché au Mans il y a 15 jours et pourrait marquer le début de quelque chose après une recherche de feeling qui allait et venait au rythme des circuits depuis le lancement de la saison. S'il lui reste encore des progrès à effectuer, Zarco se montre confiant pour le Grand Prix de Catalogne qui se tiendra le week-end prochain.

"Barcelone est une piste que j'aime. Ce n'est pas une piste physique comme Austin, par exemple, donc si j'y trouve le bon feeling, j'espère avoir le même niveau, voire même mieux. J'espère que j'y aurai la confirmation de ce feeling qui est en progrès, mais je sens que je ne suis pas encore relax à 100%", a-t-il conclu.