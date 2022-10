Di Resta souhaite finir sa carrière chez Peugeot

Charger le lecteur audio

Paul di Resta fait partie des six pilotes qui ont été recrutés par Peugeot dès l'annonce du retour du constructeur français en WEC. L'Écossais a ainsi effectué ses débuts en compétition au volant de la 9X8 au mois de juillet lors des 6 Heures de Monza, partageant le volant de la voiture #93 avec Jean-Éric Vergne et Mikkel Jensen.

Malgré le fait qu'il se soit reconverti tardivement à l'Endurance, après avoir roulé en DTM ainsi qu'en Formule 1, Di Resta a expliqué à Motorsport.com qu'il souhaitait dorénavant rester chez Peugeot en WEC lors des années à venir.

Interrogé sur son futur et notamment sa volonté de rester chez Peugeot jusqu'à la fin de sa carrière, le Britannique s'est montré limpide : "Oui, absolument, c'était clair pour moi dès que je suis arrivé [chez Peugeot]. Vous regrettez toujours de ne pas avoir débarqué un peu plus tôt, mais je n'ai fêté que mes 36 ans cette année, donc je pense qu'il me reste encore quelques années devant moi. C'est en tout cas là que je me vois à l'avenir."

La Peugeot 9X8 en action.

Di Resta a connu sa première expérience en Endurance en 2018 avec l'équipe United Autosports engagée en LMP2, alors que son précédent employeur de longue date, Mercedes, avait rendu public son intention de quitter le DTM en fin de saison. Au terme d'une dernière campagne en DTM avec l'équipe R-Motorsport, l'Écossais s'est engagé dans un programme complet en WEC lors de la saison 2019-20, remportant au passage les 24 Heures du Mans avec ses coéquipiers Filipe Albuquerque et Phil Hanson, avant de signer chez Peugeot fin 2020.

"Si c'était à refaire, je ne changerais pas la moindre chose de ce que j'ai fait jusqu'à présent", a-t-il expliqué en revenant sur sa carrière, qui l'a vu remporter le titre en DTM en 2010 avant de participer à trois saisons en F1 pour le compte de Force India. "Quand j'avais 23 ou 24 ans, je n'avais absolument aucun intérêt pour l'Endurance. Tout le monde parle tout le temps du Mans, mais il faut réellement y participer pour comprendre ce que c'est… à présent c'est l'un des moments forts de l'année et je l'adore. Mais étant donné qu'à l'époque j'étais engagé avec Mercedes, je n'avais jamais eu l'occasion de me rendre au Mans avant de réellement y courir. Je n'avais donc aucune idée de ce que je manquais."

Paul di Resta a remporté les 24 Heures du Mans en 2020 avec l'équipe United Autosports en LMP2.

Au sujet de l'atmosphère régnant chez Peugeot, Di Resta a mis en exergue l'aspect "très français" de la structure basée à Satory, assurant que cela n'avait pas ralenti son intégration au sein de l'équipe. "Cette équipe est vraiment très française. J'ai été surpris par toute l'influence que cela pouvait avoir quand je m'y suis rendu pour la première fois. Mais ils ont une longue Histoire, ils ont beaucoup de personnes et ils peuvent compter sur [l'expérience accumulée lors de] leur dernier programme LMP1, où ils avaient été victorieux."

"Il y a pas mal de parlotte que je ne comprends pas, mais en même temps je leur fais confiance pour qu'ils me fournissent les informations que j'ai besoin de savoir. Et il a rapidement été évident que ce ne serait pas quelque chose qui allait stopper ma progression. Nous avons deux pilotes français [Vergne et Loïc Duval], mais on est tous là ensemble à faire la même chose. Et parce qu'on a tous signé et travaillé assez tôt ensemble, on devrait au final bien s'entendre."