Ferrari juge peu probable de gagner dès sa première année

Avec le Prologue puis les 1000 Miles de Sebring qui vont s'enchaîner en deux week-ends, les masques vont commencer à tomber en Endurance, où la catégorie Hypercar accueille cette année plusieurs nouveaux constructeurs. Parmi les grands retours attendus, celui de Ferrari est particulièrement observé mais en dépit du standing de la marque italienne et des moyens consentis pour concevoir la 499P répondant à la réglementation LMH, les troupes de Maranello se veulent profondément réalistes.

Pour préparer son grand retour avec un prototype d'usine aux 24 Heures du Mans, une première depuis 1973, la Scuderia a mis en place un programme d'essais et de développement important et a multiplié les tests sur différents circuits, y compris la piste particulièrement exigeante de Sebring. Insuffisant toutefois pour estimer disposer des garanties suffisantes, ce que rappelle l'un de ses pilotes officiels, James Calado.

"Tout est un peu inconnu", prévient le Britannique, qui partagera en WEC le volant de la Ferrari n°51 avec Alessandro Pier Guidi et Antonio Giovinazzi. "On ignore où on se situe, mais je crois que l'on attend de le voir à partir de la première course. Il serait difficile de dire que l'on va gagner tout de suite, on ne sait pas. C'est une toute nouvelle voiture. Même si on a fait beaucoup de tours, il y a peut-être encore beaucoup d'imperfections dans les situations de course. Je pense donc que l'objectif le plus important pour nous est d'apprendre aussi vite que possible pour améliorer la voiture en permanence."

"L'objectif incontestable est de décrocher des victoires, de gagner des titres, de remporter les 24 Heures du Mans, mais on ne sait pas quant ça arrivera. On ne peut probablement pas s'attendre à ce que ça se produise la première année. Ce serait chouette, mais on a conscience que la concurrence est forte, tout le monde le sait. On se lance avec l'espoir de bien faire, mais on doit tout simplement apprendre et voir où on se situera."

À Sebring, Ferrari débutera l'aventure en Hypercar sans avoir encore l'expérience de la compétition. Il s'agira du seul constructeur de la catégorie à se retrouver dans une telle situation avec Vanwall. Toyota, Peugeot et Glickenhaus roulaient déjà en WEC l'an passé, tandis que les concurrents du LMDh que sont Porsche et Cadillac ont disputé une première épreuve d'importance à Daytona en janvier.

"C'est naturellement un désavantage", convient James Calado. "Ils ont déjà l'avantage en matière d'expérience, particulièrement certains constructeurs. On le sait. Mais on ne peut rien y faire. On a une nouvelle voiture. On est novices dans ce domaine après des années passées loin de la catégorie supérieure. Encore une fois, c'est une question d'attentes."

"Bien sûr, l'équipe a travaillé jour et nuit, sans relâche, pour essayer de placer la voiture dans une situation qui lui permette de courir et d'être fiable, mais on ne saura pas [ce qu'il en est] tant que l'on n'aura pas réellement couru. On ne peut pas dire ce qui va se passer. On ne le sait tout simplement pas, mais on est impatients de relever le défi, d'apprendre et d'obtenir des résultats à l'avenir."

Propos recueillis par Rachit Thukral