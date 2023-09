Evans croit encore au titre WRC face à Rovanperä

À trois rallyes du terme de la saison WRC, avec 90 points à prendre, quatre pilotes restent en lice pour le titre mondial. Cependant, selon toute vraisemblance, Ott Tänak et Thierry Neuville n'ont que de très maigres chances avec leurs 81 et 66 longueurs de retard sur le leader Kalle Rovanperä. En revanche, Elfyn Evans et son copilote Scott Martin peuvent continuer d'espérer.

La victoire du Gallois au Rallye de Finlande, survenue alors que Rovanperä subissait son premier abandon de la saison, l'a relancé dans ce duel. Ainsi, bien que le nordique se soit imposé en Grèce, celui qui a déjà été vice-champion à deux reprises veut continuer à croire à une première couronne malgré ses 33 unités de débours.

"L'écart est grand, et doit inévitablement être réduit si l'on veut avoir une chance de réussir à la fin de l'année", déclare Evans. "Ce n'est pas impossible, mais on commence à être dans la zone où il faudra que [Rovanperä] fasse une petite erreur ici ou là. Il va falloir qu'on gagne des rallyes."

"Bien sûr, tout reste possible, et on va continuer de tout donner jusqu'à ce que ce ne soit plus possible à la fin de l'année. C'est pour ça qu'on est là. Bien sûr, Kalle pilote extrêmement bien en ce moment, et il va sans aucun doute être difficile à rattraper vu sa rapidité actuelle, mais on ne va pas renoncer pour autant." À l'exception de la Finlande, le top 4 n'a jamais échappé à Rovanperä cette saison.

Elfyn Evans et Scott Martin (Toyota)

L'itinéraire du Rallye du Chili a beaucoup évolué depuis la dernière venue du WRC en 2019, époque où Rovanperä était d'ailleurs au volant d'une Rally2. "C'est un peu comme le Rallye de Grande-Bretagne à certains endroits, mais je crois qu'il n'y a que quelques spéciales qui sont pareilles [qu'en 2019]. Je ne connais pas le pourcentage exact, mais il y a beaucoup de nouvelles notes. Ça pourrait être difficile", analyse Evans.

"Je pense qu'il va falloir traiter le Chili comme un nouveau rallye car on n'a pas beaucoup de connaissances du passé, mais j'attends quand même ça avec impatience ; c'était un super rallye en 2019."

Une contre-performance d'Evans pourrait en tout cas ouvrir la voie au titre de Rovanperä dès ce week-end : si le Gallois ne marque aucun point, le leader finlandais sera sacré pour la deuxième fois d'affilée s'il remporte le rallye en finissant au pire troisième de la Power Stage.

Avec Tom Howard

