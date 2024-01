WRC : un nouveau barème plus excitant et plus complexe selon Neuville

La FIA a ratifié un nouveau système de points pour le WRC, qui entre en vigueur en 2024. Conçu pour pimenter les rallyes, il prévoit l'attribution de points dès le samedi sur la base de 18 points pour la première place puis d'un barème descendant de 15-13-10-8-6-4-3-2-1, mais à la condition que l'équipage soit à l'arrivée au terme de l'épreuve. Puis d'autres points sont à grappiller le dimanche, revenant aux sept premiers selon le barème suivant : 7-6-5-4-3-2-1.

La raison principale ayant motivé ce changement est une volonté de limiter le manque d'attaque observé le dimanche lorsque les pilotes tentent de préserver leurs pneus avant la Power Stage. Celle-ci conserve en revanche le même principe en attribuant jusqu'à cinq points bonus.

Si un pilote réalise un rallye parfait, il marquera donc toujours 30 points, comme avant, cependant il existe désormais un scénario selon lequel le vainqueur du rallye pourrait avoir rencontré un problème le dimanche et donc finalement marquer moins que ses adversaires.

Pour Thierry Neuville, cette nouvelle grille va générer de nouveaux défis tout en mettant effectivement fin au rythme de promenade parfois observé le dimanche. Mais le pilote Hyundai pense également que ce système pourrait bénéficier aux pilotes qui ne disputent qu'une saison partielle et qui bénéficient d'un ordre de passage avantageux au départ des épreuves.

"Cela va ajouter de l'excitation et un peu de stratégie", a déclaré Thierry Neuville à Motorsport.com. "Mais il est certain que les pilotes qui s'élanceront avec une bonne position sur la route vont déjà s'assurer d'un grand nombre de points le samedi soir. Donc ceux qui auront une mauvaise position de départ auraient besoin d'un minimum de temps entre le samedi et le dimanche pour rattraper leur retard, ce qui ne sera plus possible."

"En gros, vous partez en premier le vendredi, puis le samedi, si vous avez une position un peu meilleure sur la route, vous devrez essayer de rattraper du temps sur une seule journée pour obtenir plus de points, alors ça va être compliqué. Le samedi, vous ne pouvez pas vous contenter de dire que vous êtes premier avec 20 secondes d'avance et [que vous allez] gérer votre dimanche, ce n'est plus possible."

Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe (Hyundai World Rally Team)

"Le problème du dimanche matin sera résolu. Au final, le vainqueur sera celui qui sera sur le podium. Par contre, je ne suis pas sûr que l'on puisse être si heureux que ça de décrocher une victoire si on ramène moins de points."

Abiteboul ravi de voir un changement

Cyril Abiteboul, team principal chez Hyundai, a fait partie des défenseurs d'un changement en WRC et il a salué l'arrivée de ce nouveau système de points. Cependant, l'ancien patron de Renault en Formule 1 admet que le barème est plus complexe que ce à quoi il avait pensé initialement.

"C'est un sentiment de satisfaction de voir que quelque chose a changé", a déclaré Cyril Abiteboul à Motorsport.com. "Nous ne pouvons pas nous plaindre et frapper à la porte de la FIA avec des propositions pour améliorer la dynamique du sport, et commencer à voir toute la négativité quand il y a un changement."

"Nous avons réfléchi avec d'autres équipes et la FIA, et nous en sommes arrivés à une proposition de diviser le week-end en deux parties. Il est certain qu'il y a un niveau de complexité après le passage par le promoteur, la FIA et la Commission WRC, et c'est un peu plus complexe que ce qui avait été conçu au départ. Mais tant que cela permet de rendre le dimanche plus excitant qu'il ne l'était, je serai un homme heureux."

"Voyons comment la communauté du WRC peut profiter de cette occasion pour raconter une histoire nouvelle qui, espérons-le, aura un effet positif en attirant un nouveau type de fans. Nous avons besoin du fan occasionnel que la Formule 1 a été capable de capter en testant de nouvelles choses comme celles-ci."

Photo by: Austral / Hyundai Motorsport Cyril Abiteboul, Team principal Hyundai World Rally Team

Abiteboul partage les inquiétudes de Neuville quant à l'avantage dont pourraient bénéficier les pilotes à temps partiel. Il craint également que l'actuelle allocation pneumatique puisse mener à un manque de gomme avant le dimanche, ce qui signifierait que les pilotes pourraient toujours être contraints de les économiser le dernier jour.

Le Français a requis une discussion avec la FIA sur ces questions. La fédération avait précisé l'an dernier, dans sa newsletter sur les rallyes, que le système de points serait "revu et surveillé au cours de la saison à venir afin de permettre des ajustements si nécessaire".

"Il y a quelques éléments qui doivent probablement être examinés et pris en considération", a confirmé Cyril Abiteboul. "Par exemple, l'ordre de passage doit être pris en compte, en particulier cette année avec la situation que nous avons au championnat, ainsi que l'allocation pneumatique. Mais il est important que nous n'ayons pas de réaction impulsive face à une tentative du championnat d'améliorer une de ses faiblesses."