Ogier prêt à continuer son programme partiel chez Toyota en WRC

Charger le lecteur audio

Sébastien Ogier a décidé, après son huitième et dernier titre l'an passé, de réduire son implication en WRC afin de pouvoir passer plus de temps avec sa famille et explorer d'autres opportunités comme l'Endurance. Cette année, il aura ainsi pris part à six épreuves du Championnat du monde au volant de la Toyota GR Yaris, qui est pilotée le reste du temps par Esapekka Lappi. Ogier a par ailleurs participé à trois manches du WEC en LMP2, dont les 24 Heures du Mans.

Du côté du Français comme de Toyota, le souhait est de continuer avec son line-up actuel de pilotes composé du tout nouveau Champion du monde Kalle Rovanperä, d'Elfyn Evans, du duo Ogier/Lappi et de Takamoto Katsuta. Toutefois, des détails restent à régler et notamment le nombre de rallyes qui seront attribués à Ogier au volant de la troisième voiture japonaise.

"Il y a un souhait de continuer de la même manière, à vrai dire", a déclaré Ogier à Motorsport.com avant le Rallye de Nouvelle-Zélande, où il a terminé deuxième pour décrocher son second podium de la saison. "Il y a encore des choses que nous devons clarifier avec l'équipe. Nous avons tous les deux intérêt à continuer de cette manière car cela a bien fonctionné cette année pour le team. Nous avons pour plan de discuter et de continuer comme ça."

Sebastien Ogier, Benjamin Veillas, Toyota GR Yaris Rally1

Interrogé sur ses perspectives d'avenir, il a ajouté : "Je dirais que cette année, tout s'est parfaitement ajusté et je suis heureux de ce que j'ai fait cette année. J'ai vraiment apprécié cette pause estivale, qui m'a fait du bien. En même temps, j'étais enthousiaste à l'idée de revenir et de participer aux trois dernières épreuves de l'année. Six [épreuves], ce n'est pas si mal, mais on ne sait pas encore si l'année prochaine, ce sera à peu près la même chose ou si ce sera quelque chose de différent."

Quant à une éventuelle participation au WEC, ça ne semble pour le moment pas programmé et, quand bien même, cela ne serait pas pour un engagement complet. "Encore une fois, il n'y a pas de plan. C'est une question un peu délicate. Il est évident que pour aller plus loin dans cette direction [l'Endurance], à un moment donné, je devrai m'engager pour le championnat complet, parce que les équipes qui recherchent des pilotes aiment généralement avoir des pilotes qui font la saison complète, et ce n'est pas nécessairement ce que je veux faire maintenant."

"J'ai apprécié l'expérience cette année et je ne vais pas me mettre la pression pour aller dans cette direction. J'ai déjà mentionné que j'adorerais refaire Le Mans, bien sûr, mais nous verrons comment cela se passe."

Avec Tom Howard