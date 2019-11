Vettel-Leclerc : ce qui s’est dit à Maranello reste à Maranello

Sebastian Vettel et Charles Leclerc étaient à la lutte pour la quatrième place à quelques tours du but sur le circuit d'Interlagos, côte à côte dans la ligne droite menant au virage 4. Vettel s'est légèrement décalé vers Leclerc, provoquant le plus léger des contacts avec des conséquences désastreuses : des crevaisons qui ont les ont tous deux contraints à l'abandon. Excepté le carambolage survenu au départ du Grand Prix de Singapour 2017, c'était la première fois que deux pilotes Ferrari s'éliminaient mutuellement dans un accrochage depuis la création du Championnat du monde de Formule 1, en 1950.

D'aucuns auraient rêvé d'être une petite souris pour entendre ce qui s'est dit à Maranello lorsque l'incident a fait l'objet de discussions et d'analyses entre le directeur d'équipe Mattia Binotto et ses pilotes. En effet, deux semaines plus tard, à Abu Dhabi, les membres de la Scuderia se refusent à toute polémique ; présent en conférence de presse, Charles Leclerc s'est contenté d'indiquer que Vettel et lui allaient devoir être "un peu moins agressifs" entre eux.

Binotto, quant à lui, avait déjà fait savoir que les deux hommes "comprennent que ce qui s'est passé n'est pas acceptable", bien que "si l'on écoute les pilotes, ils ont leur propre version des faits". Lorsqu'il lui est demandé quelles mesures ont été prises pour éviter que cela ne se reproduise, l'Italien rétorque : "Il n'y a pas de réponse à donner. C'est quelque chose dont nous discutons en interne. Ce sont deux très bons pilotes, ils savent exactement quoi faire. Ce qui est arrivé est malheureux."

"Est-ce la faute d'un pilote plus que de l'autre ? Je pense que ce n'est pas important. Peut-être que cette fois ça pourrait avoir été Seb, peut-être que la prochaine fois ça pourrait être Charles. Ce sont deux pilotes qui se battent, et ils peuvent commettre des erreurs. L'important, c'est de comprendre ce qui provoque ça. C'est le seul moyen de s'assurer que ça ne se reproduise pas. C'est évidemment ce dont nous avons discuté, et je souhaite que cela reste entre nous."

Propos recueillis par Scott Mitchell