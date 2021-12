Albon et Latifi seront traités équitablement chez Williams

Williams va tourner une page non négligeable de son histoire récente la saison prochaine, avec le départ de George Russell pour Mercedes. Au moment d'affronter la nouvelle réglementation 2022, l'écurie anglaise comptera sur Nicholas Latifi, conservé pour une troisième saison, et sur sa recrue Alexander Albon. Entre les deux hommes, le statut sera le même avec un traitement équitable. Quant à l'ambiance, elle devrait être facilitée par le fait qu'ils ont déjà couru dans la même équipe lors de leur passage en F2.

"Naturellement, c'est bien pour les deux", estime Jost Capito, directeur de Williams. "Je pense que pour Alex, c'est génial d'avoir cette seconde chance, de revenir et de mener l'équipe pour aller de l'avant. Il ne vient pas en disant : 'OK, je veux gagner des courses'. Il est clair qu'il doit faire progresser l'équipe avec Nicky [Latifi] et nous, avec tous les ingénieurs et tout le monde à Grove. Et il semble apprécier ce rôle. Il travaille très bien avec Nicky. Nous n'avons pas de numéro un et de numéro deux, ils sont tous les deux traités exactement de la même manière. Et Nicky peut y mettre sa patte, ça ne fait aucun doute."

"Alex et Nicky étaient coéquipiers en 2018. Ils se connaissent donc, ils se respectent beaucoup. George et Alex sont amis. Je pense qu'Alex est celui qu'il faut pour l'équipe dans la situation d'aujourd'hui. Pour Alex, je pense que c'est une formidable seconde chance. Et je suis certain qu'il s'adaptera bien à notre environnement. Nous allons prendre du plaisir avec lui, et lui en prendra avec nous. Et je suis certain qu'il sera très performant."

L'expérience des deux pilotes Williams est identique puisqu'ils ont tous les deux derrière eux deux saisons complètes en Formule 1. Pour Nicholas Latifi, l'exercice 2021 a permis de réellement progresser, même s'il a une nouvelle fois souffert dans l'ombre de George Russell.

"Nicky a fait du bon boulot cette année aussi, quand on regarde tous les résultats en qualifications ; certains ne montrent pas qu'il était dans une position où il aurait pu surclasser George", souligne Jost Capito. "Et quand on voit les écarts, ils n'ont jamais été importants. Bien sûr, c'est un gros défi d'être le coéquipier de George. Il s'est vraiment bien débrouillé et a énormément progressé au cours de la saison. Je suis certain qu'il peut encore progresser, car ce n'était que sa deuxième saison. Et sa première saison, l'an dernier, était vraiment étrange avec le Covid. Il y avait beaucoup de nouveaux circuits cette année encore, c'était une nouvelle fois difficile pour lui, et si l'on se base là-dessus, il a fait un travail remarquable."

Cet optimisme quant au line-up 2022 ne fait toutefois pas perdre sa lucidité à Jost Capito, bien conscient de perdre très gros en voyant George Russell retourner chez Mercedes, où il sera désormais titulaire aux côtés de Lewis Hamilton.

"George est un grand leader", insiste-t-il. "Dire de lui que c'est un diamant brut ne suffirait pas, c'est déjà un diamant poli. Et il n'est pas encore à son meilleur niveau, je pense qu'il peut encore s'améliorer. Mais au stade où il est maintenant, c'est un immense atout pour n'importe quelle équipe. Et il l'a été pour nous. D'un côté, nous sommes tristes de le voir partir. Mais l'on pouvait s'y attendre, et nous l'avons soutenu pour qu'il ait cette chance. Nous sommes très heureux pour lui."

