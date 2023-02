Albon : "Je pense qu'on est tous inquiets" sur la liberté d'expression

Charger le lecteur audio

Après Valtteri Bottas et Sergio Pérez, c'est au tour d'Alexander Albon d'exprimer son inquiétude quant à la dernière mise à jour du Code sportif international de la FIA. Celui-ci indique désormais que "la formulation générale et l'affichage de déclarations ou de commentaires politiques, religieux et personnels" constitue une infraction, à moins d'avoir reçu une autorisation préalable de la fédération (internationale ou nationale) dont dépend la compétition en question.

Cette mesure fait suite aux prises de position de certains pilotes ces dernières années, notamment Lewis Hamilton et Sebastian Vettel pour la défense des minorités ou encore de l'environnement. Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a expliqué ne pas vouloir "que la FIA soit la plateforme d'intérêts personnels et privés". Les concurrents du Championnat du monde de Formule 1 attendent d'avoir davantage d'informations pour mieux en comprendre les tenants et aboutissants, mais en attendant, Alexander Albon n'est pas rassuré.

"Nous avons besoin de clarté de la part de la FIA sur ce qu'ils essaient de nous dire", déclare Albon. "Personnellement, j'ai du mal à comprendre ça, même pour vous [les journalistes] c'est peut-être pareil. Nous soutenions vraiment We Race As One notamment, et il semble que la FIA tente de s'en éloigner. Alors il faut voir. Il est clair que le dialogue doit être ouvert quant à ce qu'ils essaient de faire. Bien sûr, il faut que nous puissions nous exprimer librement dans une certaine mesure. Je suis sûr que nous aurons plus tard de la clarté sur ce qu'ils essaient vraiment de dire."

"L'engagement que nous avons vis-à-vis de nos fans et des gens qui regardent la Formule 1… Beaucoup de gens viennent nous voir et nous considèrent comme des porte-parole des problèmes du monde entier. Je pense vraiment que les pilotes ont la responsabilité de sensibiliser les gens à ce genre de situation."

Lorsqu'il lui est demandé à quel point les pilotes sont inquiets que l'interdiction concerne non seulement les commentaires "politiques" mais aussi "personnels", Albon répond : "À vrai dire, je n'ai pas trop parlé de cette situation avec le reste de la grille, mais je pense que nous sommes tous inquiets. Je sais – vous le savez aussi – qu'entre la Formule 1 et la FIA… ils essaient de tout rassembler avec la même communication. Pour l'instant, il y a un peu de confusion… C'est tout ce que je vais dire sur le sujet." Rappelons que la tension monte entre la F1 et la FIA, si bien que le président de la fédération, Mohammed Ben Sulayem, est en train de prendre du recul vis-à-vis du championnat.