Alonso : "La décision déterminera si la F1 va dans la bonne direction"

Pensant avoir terminé septième du Grand Prix des États-Unis après une remontée impressionnante consécutive à son accident avec Lance Stroll, Fernando Alonso a finalement été pénalisé et classé 15e dimanche à Austin. La conséquence d'une réclamation portée par Haas car le pilote espagnol avait roulé avec un rétroviseur droit chancelant, qui s'était ensuite envolé.

Les commissaires ont sanctionné Alpine et son pilote, tout en déplorant le fait que la direction de course n'ait pas présenté de drapeau noir et orange pendant l'épreuve. Cependant, l'écurie française ne veut pas en rester là et a elle-même porté réclamation contre la pénalité infligée à Alonso. Les commissaires étudieront jeudi à Mexico si elle est recevable, auquel cas ils statueront à nouveau sur la question. Alpine s'appuie sur le fait que le drapeau noir et orange n'a pas été présenté en course, que la monoplace a été jugée conforme à l'arrivée, et que Haas a déposé sa réclamation au-delà du temps imparti.

L'écurie américaine a pour sa part précisé qu'elle ne visait pas un concurrent avec cette démarche qui avait pour seul but de mettre en lumière un besoin de cohérence : Kevin Magnussen a reçu cette année à trois reprises un drapeau noir et orange pour des dégâts sur sa monoplace.

Fernando Alonso n'avait pas pris la parole depuis la sanction le privant de précieux points, alors qu'Alpine est en pleine bagarre avec McLaren pour la quatrième place du championnat constructeurs. C'est sur les réseaux sociaux que le double Champion du monde a finalement réagi lundi soir, estimant que cette affaire serait déterminante pour l'approche future adoptée par la Formule 1. Il estime notamment que la majorité des observateurs soutient la position d'Alpine.

"C'est l'une de ces rares fois dans ce sport où j'ai le sentiment que nous sommes tous sur la même longueur d'onde et que nous partageons la même opinion concernant les règles et le règlement", écrit Alonso avant d'évoquer la convocation de jeudi : "C'est un jour important pour la F1, car cette décision déterminera si nous allons dans la bonne direction."

La direction de course se retrouve à nouveau sous le feu des critiques après le Grand Prix des États-Unis puisqu'elle a été, comme à Suzuka, mise en porte-à-faux dans un rapport des commissaires quant à son attitude pendant l'épreuve. Avant le rendez-vous d'Austin, la FIA avait décidé de confier au seul Niels Wittich la responsabilité d'être directeur de course pour les quatre derniers Grands Prix de la saison. Une décision qui n'a donc pas permis de ramener la sérénité espérée…