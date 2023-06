Alonso : Les évolutions Aston Martin fonctionnent toutes

Fernando, quelles sont vos impressions après la première journée à Barcelone ?

Je pense que c'est tellement serré qu'un ou deux détails peuvent vous placer dans une position complètement différente au classement. Alors oui, il ne faut pas faire trop attention aux temps. Nous avons suivi l'ensemble du programme établi avant les essais libres, et c'est ce qui est bien, nous avons appris à connaître les pneumatiques. La piste est peut-être un peu plus lente que ce que nous avions prévu, donc il y a encore du temps à trouver, plus d'ajustements à faire sur les réglages, mais c'était un vendredi productif.

Les améliorations fonctionnent-elles ?

Oui, absolument. Il n'y a pas une seule nouvelle pièce installée sur la voiture qui ne contribue pas à la performance. Ça a toujours été le cas avec l'équipe depuis Bahreïn. Donc oui, nous sommes satisfaits des améliorations et nous verrons bien demain où nous nous trouverons quand tout le monde passera à la puissance maximale.

Il y a beaucoup de casquettes Aston Martin dans les tribunes...

Oui, j'ai entendu dire que 67% du merchandising et des tribunes étaient verts, ce qui est incroyable. Je pense que cela remonte aux années 2005-2007 où tout était d'une seule couleur, donc je ressens vraiment ce soutien, cette énergie particulière. Le forum des fans de ce matin était incroyable. En pilotant, je ne peux pas les entendre, mais je sens à quel point ils sont enthousiastes, alors j'espère que nous allons leur offrir un bon spectacle.

Les évolutions de l'Aston Martin AMR23

Aileron avant de l'Aston Martin AMR23.

Aston avait apporté un premier jeu d'améliorations pour l'AMR23 à Monaco, l'annulation du Grand Prix d'Émilie-Romagne ayant un temps repoussé l'introduction de nouvelles pièces et incité l'écurie à introduire son package en deux fois.

Ainsi, pour la course en Principauté, Aston a modifié ses suspensions et les écopes de freins afin d'améliorer le flux d'air sur le reste de la voiture et d'augmenter l'efficacité et le refroidissement des freins.

Une semaine plus tard, l'équipe a apporté des modifications aux ailerons avant et arrière ainsi qu'au nez de la voiture.

À l'avant, le flap et la plaque d'extrémité de l'aileron ont été reprofilés pour améliorer le flux d'air en aval et dynamiser la façon dont le dispositif entier interagit avec l'air qui se dirige vers les pneus. Compte tenu de cette nouvelle configuration, la caméra située dans le nez a été déplacée afin de maximiser l'efficacité du flux d'air ajusté.

À l'arrière, la plaque d'extrémité de l'aileron a été modifiée et plus de matériau a été ajouté à la surface intérieure de la structure principale afin d'augmenter les performances globales.

Le beam wing a également été modifié. Aston Martin affirmant qu'il existe deux configurations "légèrement différentes" pour mieux interagir avec les surfaces modifiées et ainsi optimiser la répartition de la charge sur toute l'envergure de l'aileron.

Avec Adam Cooper