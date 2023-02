Alpine dévoile la F1 du duo Ocon/Gasly

Charger le lecteur audio

Clap de fin sur les présentations F1 2023 ! Certes, on n'a pas encore vu toutes les nouvelles monoplaces dans leur version réelle, certaines écuries cachant bien leur jeu. La dernière à présenter officiellement une voiture est en tout cas Alpine, qui avait donné rendez-vous à Londres ce jeudi soir.

Déjà aperçue avec des images prises à la volée lors d'un shakedown à Silverstone cette semaine, l'Alpine A523 conserve la livrée bleu et rose de sa devancière, le bleu représentant la marque normande et le rose le sponsor titre BWT, sans oublier "un nouveau motif de cristaux symbolisant les racines alpines de la marque". Comme l'an passé, une seconde livrée majoritairement rose a également été présentée (voir diaporama ci-dessus, ndlr) ; elle sera utilisée lors des trois premières courses de la saison à Bahreïn, à Djeddah et à Melbourne.

Côté technique, la base du capot moteur est plus volumineuse, comme sur la Mercedes W14. L'équipe a adopté une suspension à poussoir pour des raisons de poids et d'aérodynamique notamment.

L'A523 sera pilotée par le tout premier duo de pilotes français au XXIe siècle : Esteban Ocon et Pierre Gasly. Le premier entame déjà sa quatrième saison à Enstone après avoir battu son coéquipier Fernando Alonso au championnat des pilotes l'an passé, non sans un brin de réussite compte tenu des pépins techniques rencontrés par l'Ibère. Le second débarque dans l'écurie après la défection d'Oscar Piastri vers McLaren et le départ surprise de ce même Alonso à destination d'Aston Martin, tous deux insatisfaits des perspectives que leur proposait Alpine pour l'avenir. Red Bull a ainsi accepté de libérer Gasly pour qu'il s'empare de ce second baquet, moyennant compensation financière.

L'objectif d'Alpine est toujours de rejoindre les avant-postes et de jouer le titre d'ici 2025. Pour ce faire, l'écurie franco-anglaise va devoir consolider sa position de "meilleur des autres" à la quatrième place du championnat des constructeurs, obtenue aux dépens de McLaren l'an passé. Dans cette optique, le recrutement de dizaines d'employés supplémentaires est encore prévu à moyen terme.

"Voilà comment je vois les choses", déclarait le directeur d'équipe Otmar Szafnauer le mois dernier. "À ce jour, nous avons un projet avec le recrutement à venir d'environ 80 personnes, des outils que nous devons nous procurer – certains que nous devons créer, certains que nous devons acheter – et des bâtiments qui doivent être construits. C'est déjà en cours. Et quand nous l'aurons fait, nous ne nous arrêterons pas là. Nous allons nous améliorer, encore et encore. Nous avons un plan d'amélioration continue."