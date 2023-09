Au cœur des évolutions Alpine et AlphaTauri à Singapour

AlphaTauri a apporté d'importantes modifications à ses pontons lors du Grand Prix de Singapour afin d'améliorer ses performances et de disposer d'une meilleure base de référence pour sa F1 2024.

La nouvelle carrosserie continue d'utiliser le concept de la rampe "downwash", comme depuis le début de l'ère réglementaire. Cependant, elle intègre également certains concepts vus ailleurs sur la grille, ainsi que quelques astuces particulières.

La carrosserie haute et peu profonde qui part de l'entrée d'air présentait déjà une ligne de coupe et une chute sur la surface supérieure, mais celle-ci est devenue plus prononcée en raison des autres changements apportés à l'arrière de la carrosserie.

Entretemps, une découpe (sous l'entrée du ponton) beaucoup plus importante a été réalisée, la carrosserie située sous le corps principal du ponton allant brusquement vers l'extérieur afin d'épouser les composants internes. Elle se rétrécit ensuite rapidement sous le corps principal, ce qui devrait apporter une assistance supplémentaire au bord du plancher, qui a également été modifié.

La partie supérieure arrière du ponton se caractérise par une inclinaison plus prononcée de l'épaule, ce qui permettra d'imiter le type d'effet que d'autres ont obtenu avec les rigoles incorporées dans la carrosserie.

Des modifications ont également été apportées à la carrosserie du capot moteur, les sorties de refroidissement en forme de "canon" situées au-dessus des éléments de suspension arrière ayant été agrandies, tandis que les carénages de suspension eux-mêmes ont été modifiés.

En outre, la taille de l'entrée et de la sortie de l'écope de frein arrière a été modifiée afin d'améliorer le flux vers la cascade d'ailettes.

Parallèlement aux changements au niveau du plancher, des modifications ont également été apportées au diffuseur, avec une découpe modifiée du "trou de souris" sur la paroi latérale afin de tirer parti du gain de performance généré en amont.

Alpine est également arrivé à Singapour avec une série de nouvelles pièces, dont des pontons revus et de nouveaux rétroviseurs.

La principale modification apportée aux pontons concerne la taille et la forme de l'entrée d'air, Alpine ayant opté pour un système où le bord d'attaque inférieur est plus saillant que le bord supérieur. C'est un design que Red Bull utilise depuis le début de l'ère réglementaire et qui a depuis été copié par des constructeurs comme McLaren.

Dans le cadre de ce changement, l'écurie d'Enstone a également choisi de passer d'une entrée d'air rectangulaire à une entrée d'air plus arrondie et plus large, similaire à bien des égards aux designs utilisés par bon nombre de ses rivaux.

En conséquence, la forme et la taille de la découpe ont également été modifiées, tandis qu'une grande ligne de coupe et une chute ont été ajoutées à la surface supérieure de la carrosserie du ponton, ce qui aura un impact sur le passage du flux d'air vers la gouttière qui avait été ajoutée il y a plusieurs courses.

Par ailleurs, l'équipe a opté pour un design assez agressif pour son ailette de rétroviseur, avec l'abandon des tiges de style "lame" et deux grands générateurs de vortex montés au sommet d'un boîtier révisé et agrandi.

Aileron avant de l'Alpine A523 à Singapour.

Des modifications ont également été apportées à l'aileron avant de l'A523, et plus particulièrement aux pièces métalliques et aux supports utilisés pour s'assurer que les flaps se déplacent comme prévu lorsqu'ils sont réglés, et pour fournir une connexion structurelle entre les sections successives.

Étant donné que les supports n'ont pas été déplacés, les modifications étaient probablement une réponse de l'équipe pour s'assurer que l'aileron était conforme à une directive technique émise par la FIA, qui cherche à réduire toute flexion qui apparaîtrait lorsque la voiture est en mouvement, mais serait indétectable dans les tests statiques.

Alpine a également revu le panneau de refroidissement sur le côté du capot moteur, en augmentant le nombre d'ouïes utilisées, tout en réduisant leur hauteur par rapport à la disposition utilisée à Monza (à droite).