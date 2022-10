Alpine va contester la réclamation de Haas contre Alonso

Charger le lecteur audio

Alpine va porter réclamation contre la pénalité infligée à Fernando Alonso à l'issue du Grand Prix des États-Unis, estimant que Haas a agi trop tard pour porter le sujet à la connaissance des commissaires. Le double Champion du monde a terminé septième à Austin dimanche soir, reparti en quête de points après un envol spectaculaire consécutif à un accrochage avec Lance Stroll en pleine ligne droite. Plusieurs heures après l'arrivée, il a toutefois été pénalisé d'un stop-and-go, transformé en 30 secondes de débours sur son temps de course, qui l'a fait chuter au 15e rang du classement de la course : la conséquence d'une réclamation portée par Haas, l'écurie américaine considérant que la monoplace d'Alonso n'était pas sûre puisqu'il a terminé l'épreuve sans rétroviseur droit.

Les commissaires et le staff technique de la FIA ont donné raison à Haas, admettant que l'Alpine ne répondait pas aux critères de sécurité exigés. Cependant, Alpine a fait savoir son intention de contester la pénalité infligée au pilote espagnol. L'écurie française dit avoir "agi loyalement et estimé que la voiture était structurellement sûre" après l'accrochage avec Stroll. "La FIA a le droit de brandir un drapeau noir et orange pendant la course si elle considère la monoplace non sûre et, à cette occasion, elle a évalué la voiture et décidé de ne pas agir avec ce drapeau. De plus, après la course, le délégué technique de la FIA a considéré que la voiture était légale."

Dans leur rapport la nuit dernière, les commissaires ont commencé par regretter l'attitude du directeur de course en déplorant l'absence de drapeau noir et orange à l'encontre d'Alonso. Ils se sont publiquement dits "profondément préoccupés" par cet incident.

Team manager de Haas, Peter Crolla a contacté la direction de course à deux reprises pour signaler que le rétroviseur droit d'Alonso menaçait de se détacher. On lui a répondu que l'incident était étudié, sans suite.

Alpine assure de son côté qu'il y a un vice de procédure dans la réclamation déposée par Haas : "En raison du fait que la réclamation a été déposée 24 minutes après la deadline spécifiée, elle n'aurait pas dû être acceptée et la pénalité doit être considérée comme invalide. En conséquence de ce point, l'équipe a contesté la recevabilité de la réclamation initiale de Haas F1 Team."

La FIA a mentionné ce retard de 24 minutes mais les commissaires ont "estimé que respecter la deadline dans ce cas précis était impossible", et l'ont donc estimée recevable. À ce stade, aucun document officiel ne confirme la protestation d'Alpine, les commissaires devant juger si elle est recevable ou non. Si c'est le cas, il est probable qu'une nouvelle audience soit organisée avant le Grand Prix du Mexique week-end prochain.