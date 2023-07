Pat Fry chez Williams, sans lien avec les "peines et problèmes" d'Alpine

Williams a annoncé le recrutement de Pat Fry en provenance d'Alpine. Sa nomination a été confirmée quelques minutes après que l'écurie française a révélé que le directeur d'équipe, Otmar Szafnauer, et le directeur sportif, Alan Permane, allaient quitter l'écurie après le Grand Prix de Belgique de ce week-end. Ces départs font suite au remplacement de Laurent Rossi, PDG d'Alpine au franc-parler, qui présidait l'écurie de F1 et qui a été mis à l'écart pour travailler sur des "projets spéciaux".

Cette importante rotation reflète une "phase de transition" mouvementée, selon James Vowles, qui est à la tête de Williams depuis le mois de février.

"Je ne suis pas à l'intérieur, mais il est clair qu'ils ont beaucoup de peines et de problèmes et qu'ils traversent une phase de transformation. La seule chose que je peux dire, c'est que Pat ne fait pas partie du changement qu'ils sont en train de vivre. La décision de Pat [de rejoindre Williams] a été prise il y a de nombreux mois. Si vous regardez ce qui s'est passé dans les médias à propos d'Alpine à cette époque, vous pourriez même être en mesure de préciser quand cela s'est produit."

James Vowles a approché Pat Fry pour la première fois en janvier, déclarant que "c'était lui que je voulais vraiment chez Williams", mais l'intéressé s'est contenté de rester chez Alpine dans un premier temps. L'ancien responsable de la stratégie chez Mercedes pense avoir convaincu Pat Fry en avril. Peu après, Rossi a organisé une interview avec Canal+ pour qualifier le travail effectué par Alpine de "dilettantisme".

Szafnauer et la direction de Renault se sont opposés sur les délais de réussite d'Alpine. James Vowles, pointe du doigt ces dissensions entre les deux parties.

"Le conseil d'administration attend une chose, les résultats suggèrent autre chose et il n'y a pas d'issue", analyse Vowles. "La méthode proactive consiste à gérer les attentes de chacun et à montrer la voie à suivre pour changer les choses. Je suis plus favorable à cette approche, car la méthode réactive n'aboutira jamais à rien de bon, fondamentalement."

L'espoir est que la nomination de Fry offre davantage à Williams en termes de changement de cap et d'aide à la restructuration qu'en matière de gains de performance.

"Il existe différents types de directeurs techniques. Il y a ceux qui sont très doués pour trouver les dix derniers millièmes de seconde. D'autres sont très doués pour mettre en place des structures et des systèmes, et c'est plutôt ce dernier type qu'il préconise. Je suis très attaché aux comportements et aux caractéristiques. Je veux dire par là qu'il faut donner des moyens d'action, savoir comment former la prochaine génération d'employés, savoir comment mettre en place une structure."

"Il ne s'agit pas de blâmer, mais d'avoir une politique qui autorise l'échec, à condition de le reconnaître correctement et d'en parler. Pat est le reflet de tout cela. Il n'est pas de nature politique. Il se contente de faire ce qu'il a à faire", a conclu le nouveau directeur de l'écurie britannique.

Williams cherchera un directeur technique moins médiatisé pour travailler sous la direction de Fry. Ces recrutements éviteront à l'équipe d'être "sur des œufs" et permettront à Vowles de se concentrer sur l'élaboration d'un avenir à plus long terme.