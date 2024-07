Anthony Hamilton : "Lewis a encore tout ce qu'il faut"

En s'imposant devant son public, lors du Grand-Prix de Grande-Bretagne, Lewis Hamilton a confirmé le retour en force des Mercedes, mais au surtout mis fin à une longue période de disette personnelle, deux ans et demi s'étant en effet écoulés depuis son dernier succès en date lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite en 2021, au plus fort de son duel pour le titre avec Max Verstappen.

Témoin privilégié de la carrière de Lewis Hamilton, et même acteur principal de ses débuts en compétition, le père du septuple Champion du monde, Anthony Hamilton, est revenu sur le moment intense vécu à Silverstone, où les deux hommes sont tombés dans les bras l'un de l'autre à l'issue de la course.

"On veut toujours le meilleur pour ses enfants et pour sa famille", commente ce dernier lors d'un entretien pour le site officiel de la F1. "Et je voulais juste être là pour Lewis. C'était agréable d'être là, au bon moment, parce qu'il avait beaucoup d'émotions à exprimer, et je suis le seul avec qui je suis sûr qu'il serait capable de le faire, donc c'était génial d'être là."

La victoire de Lewis Hamilton a permis à ce dernier de prouver qu'il était encore en mesure de se battre pour la victoire en Formule 1, lui qui a connu des hauts, et surtout des bas depuis le mémorable Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, et son final autant épique que polémique, qui l'a privé d'un huitième titre mondial face à Verstappen.

Les deux saisons suivantes, avec les capricieuses Mercedes W13 et W14, ne lui ont plus permis d'accéder à la première place du podium, et des doutes sur son réel niveau de compétitivité sont apparus alors que le Britannique est régulièrement dominé par son équipier George Russell. Des performances en dents de scie qui ont également fait s'interroger de nombreux observateurs quant à la pertinence de son transfert chez Ferrari à partir de 2025, dans le cadre d'un contrat pluriannuel.

Des doutes que Lewis Hamilton a finalement levé à Silverstone, en menant une course à la fois d'attaque et de gestion, dans des conditions de piste changeantes, pour signer son 104e succès en F1 (record battu), et probablement l'un des plus émouvants signés par le pilote anglais de 39 ans.

Lewis Hamilton a partagé son émotion avec son père Anthony après sa victoire à Silverstone Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

"Quand Lewis [ne sera plus au niveau], je le dirai", continue Anthony Hamilton. "Mais on ne peut jamais douter de Lewis, n'est-ce pas ? N'oublions pas qu'il a commencé à faire ça quand il avait huit ans. Nous avons commencé dans une HLM, nous avons travaillé dur pour arriver là où nous sommes, et chaque jour, il continue à faire le même travail, donc il ne vient jamais [sur un Grand Prix] à moitié – il vient avec tout son cœur et donne tout ce qu’il a."

Anthony Hamilton a également évoqué ouvertement les doutes qui ont assailli Lewis Hamilton lui-même lors de ces deux saisons (et demi) compliquées pour le pilote Mercedes, et comment il a su se remobiliser pour retrouver les premières places.

"Il l'a fait tout seul, et c'est sûr qu'il se remet en question comme nous le faisons tous de temps en temps", poursuit-il. "On se pose des questions et on se demande si on est encore assez bon, assez jeune, assez fort. Le fait est que je connais Lewis et qu'en ce qui me concerne, il a toujours tout ce dont il a besoin pour courir au plus haut niveau, et parfois, il faut juste qu'on le lui rappelle. Mais il sait qu'il a ce qu'il faut, et c'est un énorme boost de confiance pour lui aujourd'hui."

"À Silverstone, il y a eu des hauts et des bas, l'émotion était palpable, mais j'avais pleinement confiance que, quoi qu'il arrive, il allait donner le meilleur de lui-même, et quand Lewis donne le meilleur de lui-même, cela se termine généralement par la victoire."