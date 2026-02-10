Antonelli impliqué dans un accident de la route, le pilote est indemne
À la veille de son départ pour Bahreïn, où il est attendu en piste dès demain pour les essais hivernaux, Kimi Antonelli a été impliqué dans un accident de la route. Mercedes a rassuré en confirmant que le pilote italien allait bien.
Photo de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
Alors qu'il s'apprêtait à s'envoler pour les essais hivernaux de Bahreïn, Kimi Antonelli a été impliqué dans un accident de la route le week-end dernier à Saint-Marin. Son équipe, Mercedes, a rapidement communiqué, confirmant que son pilote était totalement indemne.
"Samedi soir dernier, près de son domicile à Saint-Marin, Kimi a été impliqué dans un accident de la route", a déclaré Mercedes dans un communiqué officiel. "La police s'est rendue sur place après avoir été appelée par Kimi. Aucun autre véhicule n'était impliqué et, bien que la voiture ait subi des dégâts, Kimi s'en est sorti totalement indemne."
L'accident s'est produit le long de la voie rapide dans la zone de Serravalle. Le rapport de la police routière fait état d'un impact avec la glissière de sécurité, sans implication d'autres véhicules.
Antonelli conduisait une voiture résolument exclusive : une AMG GT 63 PRO 4MATIC+ "Motorsport Collectors Edition", une version extrêmement limitée produite à seulement 200 exemplaires.
À la veille des récents essais de Barcelone, Mercedes avait largement mis en avant la livraison de cette supercar à Antonelli. La voiture se distingue par des détails uniques, comme une carrosserie peinte à la main avec la livrée Petronas, ainsi que par des caractéristiques techniques de haut niveau.
Celles-ci incluent une configuration aérodynamique avec une portance réduite et un système de refroidissement amélioré. Sous le capot se trouve un V8 biturbo de 4,0 litres capable de développer 612 ch.
