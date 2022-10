Aston Martin a dépassé Haas et AlphaTauri mais doit être "vigilant"

Charger le lecteur audio

Au Grand Prix de Singapour, le 22-0 infligé par McLaren à son rival Alpine a été très remarqué, mais une autre écurie a fait une excellente opération au championnat des constructeurs. Avec Lance Stroll sixième et Sebastian Vettel huitième, Aston Martin a inscrit 12 points lui permettant de bondir de la neuvième à la septième place du classement général.

Malgré tout, il y a une pointe de déception pour un Vettel qui devançait son coéquipier avant qu'il ne chausse les pneus slicks à un tour d'intervalle : il était difficile de déterminer le meilleur moment pour ce faire, et compte tenu des six secondes séparant les deux pilotes, Aston Martin a préféré ne pas faire un double arrêt. Manifestement, Vettel a tiré la courte paille.

"C'était bien, nous avons pu profiter des erreurs commises par d'autres personnes. Dans l'ensemble, je pense que c'était une bonne course", déclare le quadruple Champion du monde. "Je suis un petit peu déçu : nous aurions pu nous arrêter un ou deux tours plus tard, je pense que c'était encore un peu tôt pour mettre les pneus pour le sec. Pierre [Gasly] a perdu beaucoup de temps, mais nous en avons perdu aussi, puis il y a eu la voiture de sécurité, alors j'ai perdu une place au profit de Lance. Mais en fin de compte, c'était important pour l'équipe."

Sebastian Vettel (Aston Martin)

En effet, Gasly a perdu gros en changeant de pneus en premier, alors que Daniel Ricciardo a tiré son épingle du jeu avec un arrêt au stand plus tardif sous Safety Car. Lance Stroll a quand même fini sixième, lui qui était déjà entré dans les points cinq fois cette saison, mais toujours au dixième rang.

"Pour quelque raison que ce soit, nous avons eu beaucoup de dixièmes places cette année", souligne le Canadien, qui a même conclu six des neuf derniers Grands Prix en date dixième ou onzième. "Les opportunités de finir septième ou autre ne nous ont pas été favorables, j'ai eu un tas de dixièmes places, mais aujourd'hui c'est allé dans notre sens et j'ai marqué de gros points. Je l'attendais depuis un moment, ça fait du bien !"

Un double abandon à Suzuka pourrait tout changer

La saison 2022 avait mal commencé pour Aston Martin, sans le moindre point lors des trois premières courses, mais l'écurie britannique a réussit à en inscrire 25 lors des treize épreuves suivantes, avant cette belle moisson de 12 unités à Singapour, qui la catapulte devant Haas et AlphaTauri au classement général.

"[Ces points] sont très précieux, car nous avons gagné deux places", se félicite Mike Krack. "Mais nous devons être vigilants, car la situation peut vite se retourner. Nous devons vraiment rester concentrés, nous sommes loin d'avoir franchi la ligne d'arrivée. Nous avons toujours voulu battre au moins ces deux écuries [Haas et AlphaTauri]. Si nous faisons une ou deux courses de plus comme ça, alors nous pourrons nous tourner un peu plus vers l'avant. Mais je pense que nous devons rester réalistes, continuer à travailler dur et voir où nous nous retrouvons."

"Il reste cinq courses à faire et quelques points à marquer. Un double abandon à Suzuka et de gros points pour les autres, et la situation pourrait être renversée, alors nous devons rester sur le coup et faire de notre mieux."

La bataille est serrée en seconde moitié de classement chez les constructeurs

Krack salue en tout cas l'efficacité du développement mené par Aston Martin, qui a selon lui contribué à l'amélioration des performances. "Nous avons eu une évolution à Silverstone, mais nous avons mis une ou deux courses à vraiment comprendre comment la faire fonctionner, puis une petite mise à jour en France, qui nous a mis sur le droit chemin à mon avis", détaille le Luxembourgeois.

"Je pense que nous avons progressé depuis Zandvoort. Nous avons eu une autre petite évolution ici [à Singapour], et nous en aurons une autre petite à Suzuka. C'est très bien que nous ayons vraiment identifié les faiblesses de la voiture et essayé de les éliminer avec constance. Bien sûr, nous partions de loin. Mais je pense que vous avez vu à Zandvoort que nous n'étions plus si loin d'Alpine et de McLaren. Pour nous, le plus important était de passer devant ce groupe du milieu de peloton. Et nous y sommes parvenus."

Propos recueillis par Adam Cooper et Oleg Karpov