Aston Martin : Vettel "nous a fait progresser"

Même si les dernières saisons de Sebastian Vettel en F1 ont été très compliquées, ce qui a précipité la fin de son aventure avec Ferrari, le recrutement de l'Allemand par Aston Martin, qui fait cette année son retour officiel en discipline reine, était un événement.

Toutefois, en dépit d'une fin de saison 2020 très prometteuse pour la structure de Silverstone, la campagne 2021 n'a pas démarré comme prévu, la faute selon l'équipe aux nouvelles règles aéro et à leur impact sur le concept de voiture à faible inclinaison. Toujours est-il qu'après 11 manches sur 23 au programme, Vettel pointe en 12e positon au classement pilotes, 12 unités devant son équipier Lance Stroll, 14e.

Au-delà de ces positions décevantes, sentiment forcément renforcé par la disqualification de l'Allemand après sa seconde place au GP de Hongrie, Aston Martin se félicite du recrutement de l'ancien protégé de Red Bull et surtout de son impact sur l'équipe entière. "Seb est brillant", a tout simplement lancé Otmar Szafnauer dans un entretien exclusif pour Motorsport.com. "Il est venu vers nous avec l'idée de vouloir à nouveau apprécier la course. Je lui parle souvent. Et je pense qu'il aime à nouveau courir, ce qui est excellent."

"Seb amène avec lui une mentalité qu'il avait quand il a remporté toutes ces courses et ces Championnats du monde, il ne laisse rien au hasard concernant la performance et la méthodologie de l'organisation de son week-end et ce qu'il demande de nous. Et ça s'applique aux deux côtés du garage. Lance et son équipe ont appris de Seb, et cela nous a fait progresser."

Lire aussi : Hamilton "fier" de Vettel pour ses prises de position

Quand il lui est demandé ce qu'apporte Vettel concrètement, il répond : "Toute sorte de choses. Il a beaucoup d'expérience en termes d'agrément de conduite du moteur chez d'autres écuries, donc ça entre dans ses retours concernant celui du moteur Mercedes. Et ils ont significativement amélioré cela. Et si l'agrément de conduite est meilleur, les pilotes ont tendance à avoir plus confiance, ils vont plus vite. Au niveau de l'ergonomie, il a amélioré le volant, afin qu'il soit plus facile à gérer."

"Tout le monde est derrière lui. Et il fait du super boulot au sein de l'équipe qui est la sienne et avec les mécaniciens, les gens à l'usine. C'est quelqu'un d'authentique, qui a les pieds sur terre. Et tout le monde aime ça. Alors oui, il a fait du bon travail."

Le recrutement du quadruple Champion du monde avait également une forte valeur symbolique pour Lawrence Stroll, le propriétaire d'Aston, mais était aussi un argument pour faire entrer la marque de plain-pied sur le chemin de ses ambitions. "Cela montre simplement notre sérieux et notre volonté de construire une équipe capable de remporter un Championnat du monde, et c'est le chemin que nous empruntons actuellement", déclare Szafnauer.

"Je veux dire, c'est Seb, c'est la construction d'une nouvelle usine, c'est la mise en route d'une nouvelle soufflerie, c'est l'embauche de personnel, c'est le passage de 550 à 800 personnes. Tous ces éléments sont autant d'indicateurs qui montrent que nous sommes sur la voie de la construction d'une équipe capable de jouer le Championnat du monde."