L'astuce héritée de la F1 sur le volant de Romain Grosjean

Engagé dans sa quatrième saison d'IndyCar, Romain Grosjean figure au 16e rang du championnat qu'il dispute sous les couleurs de la jeune équipe Juncos Hollinger Racing. Au fil de la saison, le tandem a affiché une belle progression, avec cinq entrées dans le top 10 et, surtout, une quatrième place remarquée lors de la manche de Laguna Seca.

Romain Grosjean apporte sa riche expérience... y compris quelques astuces héritées de sa carrière en Formule 1. C'est ce qu'ont confié à Motorsport.com ceux qui travaillent à ses côtés.

Dans leur collaboration avec le pilote français de 38 ans, les membres de l'équipe JHR ont découvert lors de séance d'essais que Romain Grosjean avait détourné l'utilisation du bouton relié à la gourde d'eau. Même lorsque la réserve est vide, le pilote continue de l'utiliser en guise de marqueur, car chaque appui figure ensuite sur les relevés de télémétrie... ce qui en fait un outil redoutable pour délivrer des commentaires précis aux ingénieurs.

"Le bouton 'Drink', quand il n'y a pas de boisson, c'est une marque sur les données, donc c'est facile pour l'ingénieur de le trouver", explique Romain Grosjean à Motorsport.com. "Quand on fait le débriefing et que l'on parle de quelque chose qui était peut-être au virage 3 dans le quatrième tour, au lieu d'essayer de s'en souvenir, il suffit d'appuyer sur le bouton vert. Ainsi il y a une marque dans les données, il suffit de les ouvrir là où elle est et je sais ce qui s'est passé quand on en parle, au lieu d'essayer de se souvenir où c'était. Il n'y a qu'à appuyer sur le bouton. J'ai une petite mémoire, alors ça peut me faciliter la tâche."

Ce stratagème, Romain Grosjean l'utilise quasiment depuis le début de sa carrière en Formule 1, où il se souvient avoir procédé de la même manière avec un bouton qui servait uniquement à confirmer un passage au stand sans avoir à parler dans la radio. Certaines écuries toutefois, comme Mercedes, disposent depuis plusieurs saisons sur leur volant d'un bouton "mark" spécifiquement conçu pour que le pilote identifie un moment en piste pour le retrouver ultérieurement dans les données.

Lorsqu'il est arrivé en IndyCar en 2021, Romain Grosjean a immédiatement appliqué cette astuce chez Dale Coyne Racing. Et elle pourrait bientôt faire des émules... "Si je remarque quelque chose, je m'en sers", plaide-t-il lui-même. "C'est un point positif en IndyCar, où l'on essaie tous d'être le meilleur pilote possible, et on ne cache rien aux autres, donc je m'en fiche."

"J'ai tout simplement utilisé mon expérience et [l'équipe] s'est dit que c'était une bonne idée", poursuit-il. "Je pense donc qu'ils l'utiliseront à l'avenir. Je fais ça depuis plus de 20 ans et on apprend chaque année. C'est la beauté du sport, on peut être vieux sans l'être. Je ne pense pas que l'on perde en capacité, mais on gagne en expérience."

Propos recueillis par Joey Barnes