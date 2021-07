Batailler avec Verstappen a "revigoré" la passion de Hamilton

Lewis Hamilton n'avait pas subi une telle concurrence depuis bien des années. La saison 2021 nous a d'abord offert une série de passionnants duels pour la victoire entre le septuple Champion du monde et Max Verstappen, avant que ce dernier ne remporte haut-la-main les dernières épreuves en date pour prendre la poudre d'escampette au classement général. Le pilote Red Bull compte désormais 32 points d'avance en tête du championnat.

Red Bull et Verstappen donnent donc du fil à retordre à Hamilton, mais cela ne fait que surmotiver ce dernier. "Au début de cette saison, lorsque les voitures étaient si proches en performance, presque au même niveau, c'était vraiment l'un des moments les plus passionnants que j'aie connus pendant un certain temps, grâce à cette bataille avec Red Bull", déclare le Britannique. "Franchement, j'espérais que ça continue comme ça pendant le reste de l'année, mais comme vous l'avez vu, ils ont fait un énorme bond en avant."

"Nous sommes toujours dans des situations différentes dans nos vies respectives, et il est important de prendre le temps d'évaluer ça. Il est important de faire ce qui est bon pour nous en matière de santé et de bien-être mental. C'est toujours un bon moment pour essayer de réfléchir et de penser à la suite. Au réveil, je me suis retrouvé à penser à la course. Je voulais donc continuer à courir."

"Et maintenant, nous avons cette bataille serrée, qui me rapproche de l'équipe, qui me rapproche des ingénieurs. Elle me fait creuser plus profondément, et j'adore ça. J'imagine qu'elle revigore l'amour que j'ai pour ce sport, l'amour que j'ai pour ce que je fais."

Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que Hamilton se soit engagé en Formule 1 jusqu'au terme de la saison 2023. L'avenir du pilote Mercedes dans la discipline était incertain, puisqu'il n'a signé qu'en février dernier un contrat d'un an seulement pour la saison 2021, mais il vient de parapher sans tergiverser un accord en vue des deux campagnes à venir.

La collaboration de Mercedes sur la question de la lutte contre les discriminations a joué un rôle clé dans la prolongation du contrat d'un Hamilton qui souhaite ardemment "contribuer à aider la F1 à évoluer".

"C'est génial de voir ce que fait Mercedes, le soutien qu'ils m'ont apporté au fil de cette période avec BLM, en rendant la voiture toute noire pour la deuxième année d'affilée, recherchant vraiment un environnement plus divers et inclusif. C'est génial, les conversations que nous avons eues. L'aventure que nous avons commencée continue de manière géniale. Il est clair qu'il y a quelques années, je n'aurais pu que rêver d'être dans cette position. Je suis enthousiasmé par ce qui peut être fait", conclut l'Anglais.