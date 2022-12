Bilan 2022 - Lance Stroll, constant dans la médiocrité

Charger le lecteur audio

Ces bilans 2022 sont aussi l'occasion pour vous de noter chaque pilote, grâce au module situé au bas de cet article.

Les années se suivent et se ressemblent pour Lance Stroll. Son coéquipier Sebastian Vettel, dont c'était la dernière saison en catégorie reine, s'est chargé de mener la charge et mettre sur de bons rails une équipe particulièrement impactée par la nouvelle réglementation technique, alors que Stroll s'est contenté de faire de la figuration, enchaînant les contre-performances et récoltant un faible nombre de points, ce qui a coûté cher à Aston Martin au championnat constructeurs.

Il faut dire que l'année avait très mal commencé pour le Canadien. Nico Hülkenberg, appelé en urgence en raison du test Covid positif de Vettel, lui a tenu la dragée haute alors qu'il n'avait pas participé aux essais hivernaux et que son dernier Grand Prix de F1 remontait à 2020. Battu en qualifications à Bahreïn, Stroll a au moins lavé l'affront en devançant l'Allemand lors de ses deux apparitions en course, à Sakhir et à Djeddah, avant le retour de Vettel.

Mais une fois le quadruple Champion du monde remis sur pied, la dynamique a clairement penché en sa faveur. Un camouflet pour Stroll, qui bénéficiait d'un avantage avec ses deux participations de plus. À sa décharge, les petites performances proposées par l'AMR22 avant l'introduction d'une série d'évolutions n'ont pas été d'une grande aide dans la lutte pour la suprématie en milieu de grille, où Alpine et McLaren dominaient leurs adversaires.

La retraite de Vettel, annoncée avant la pause estivale, aurait pu permettre à Stroll de prendre le dessus sur l'Allemand, sachant ses jours en F1 comptés. Et il y a eu du mieux en qualifications, un exercice dont le Canadien n'est pas un spécialiste pourtant : du Grand Prix de Hongrie au Grand Prix des États-Unis, soit sept épreuves, Stroll a battu son coéquipier cinq fois le samedi. Notons qu'aux Pays-Bas, le #18 s'est hissé en Q3 tandis que Vettel a été éliminé dès la Q1 après avoir accusé huit dixièmes de retard sur son voisin de garage.

Lance Stroll et Alex Albon entrent en collision au GP d'Arabie saoudite

Sa meilleure qualification de l'année a été une septième place à Austin, derrière les "trois gros" que sont Ferrari, Red Bull et Mercedes. Les pénalités infligées à Charles Leclerc et Sergio Pérez lui ont même permis de prendre le départ en troisième ligne, une première depuis deux ans. Citons également ses départs tonitruants en France et au Japon, Stroll ayant rattrapé avec brio ses mauvaises qualifications en gagnant cinq places au Paul Ricard puis sept positions à Suzuka rien que dans le premier tour. Sprints inclus, le pilote Aston a enregistré un gain de plus de 30 places au départ cette année.

Il n'y a donc pas tout à jeter dans la campagne 2022 de Stroll. Le problème, c'est que les fautes du Canadien, plus nombreuses et beaucoup plus médiatisées, ont fait passer au second plan ses rares coups d'éclat. S'il ne s'agissait encore que d'incidents n'ayant impliqué que lui, comme ses deux accidents en deux tours aux qualifications du Grand Prix d'Azerbaïdjan... Mais Stroll a le plus souvent été impliqué dans des contacts avec d'autres pilotes.

Nicholas Latifi l'a ainsi violemment percuté aux qualifications du GP d'Australie lorsqu'il était au ralenti, en plein milieu de la piste. À Miami, le mois suivant, il s'est frotté à Kevin Magnussen de trop près à deux reprises, ce qui a gâché la course des deux hommes. En France, Stroll a eu recours à une tactique dangereuse et à la limite de l'antisportif en ralentissant en sortie de virage pour surprendre Vettel et l'empêcher de le dépasser dans le dernier tour. Ce même Vettel a également été invité à passer dans l'herbe à plus de 250 km/h au sprint du GP de São Paulo. Enfin, aux États-Unis, c'est Fernando Alonso qui a fait l'amère expérience de combattre Stroll, et cela s'est conclu par un accident impressionnant provoqué par un coup de volant inutile de son adversaire.

Ce pilotage agressif est assez commun dans les catégories juniors puisque les jeunes loups aux dents longues sont encore dans un processus d'apprentissage. Mais voir un pilote de Formule 1 totalisant plus de 100 départs au cours des cinq dernières années agir de la sorte est très surprenant, pour ne pas dire inquiétant. Les conséquences auraient pu être graves si le train avant de la monoplace d'Alonso n'avait pas retouché le sol avant d'entrer en contact avec le rail. L'Espagnol a certes sa part de responsabilité en s'étant déporté aussi tard, toutefois Stroll n'avait pas à changer sa trajectoire de la sorte.

Tout cela représente de lourdes pertes pour Aston Martin, sur le plan financier comme sur le plan sportif. À l'heure du budget plafonné, l'équipe ne peut pas se permettre de dépenser de grosses sommes d'argent pour remettre la voiture du Canadien en état de marche et commander de nouvelles pièces de rechange. En outre, ses accidents lui ont coûté plusieurs arrivées dans le top 10, ce qui a fini par faire pencher la balance en faveur d'Alfa Romeo dans la lutte pour la sixième place du championnat et les millions de dollars de primes associés.

Lance Stroll est en Formule 1 uniquement pour faire le nombre, ce triste constat a été dressé il y a quelques années déjà. Si, dans un grand jour, le #18 est capable de s'illustrer en milieu de grille, il lui manquera toujours ce "petit quelque chose" propre aux grands pilotes et aux meneurs d'hommes. Le recrutement d'Alonso en est d'ailleurs la confirmation, Aston Martin ne faisant visiblement pas confiance à Stroll pour lui confier les clés de l'équipe et faire de lui un numéro 1 incontesté.

Chargement…