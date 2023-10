La blessure de Ricciardo a permis à Hadjar de mieux se préparer

Membre du Red Bull Junior Team, Isack Hadjar va monter dans une Formule 1 pour la première fois de sa jeune carrière en fin de semaine. Un tout premier roulage organisé dans le cadre des essais libres du Grand Prix de Mexico, où il remplacera Yuki Tsunoda chez AlphaTauri durant la première séance.

Quatorzième du championnat de Formule 2 qu'il découvre cette année, le Français de 19 ans admet une petite part d'appréhension mais estime également qu'il est bien préparé pour cette échéance. Il explique notamment avoir fait plus de simulateur que prévu ces dernières semaines, conséquence de l'absence pendant cinq Grand Prix de Daniel Ricciardo, blessé à Zandvoort avant de faire son retour la semaine dernière à Austin.

"Je suis très impatient à l'idée de piloter en EL1 mais en même temps, j'ai un peu d'appréhension car je n'ai jamais conduit une Formule 1", confie-t-il avant de rejoindre le Mexique. "Le faire pour la première fois lors d'une séance d'essais libres officielle en Grand Prix, c'est quelque chose. L'équipe ne m'a pas fixé d'objectifs donc je ne ressens pas de pression particulière, et je pense être aussi bien préparé que possible."

"Après la blessure de Daniel et son remplacement par Liam [Lawson], j'ai fait beaucoup plus de travail au simulateur afin d'aider les pilotes de course à se préparer, donc j'ai une bonne compréhension du fonctionnement de toutes les commandes dans le cockpit. J'ai passé du temps à Faenza pour apprendre à connaître l'équipe, et l'ingénieur qui travaillera avec moi en EL1 était également à mes côtés au simulateur, donc on se connaît déjà."

"L'altitude à Mexico en fait un circuit inhabituel, où l'on pilote avec moins d'appui, mais j'ai hâte d'être dans la voiture et de faire de mon mieux pour l'équipe. Depuis que j'ai commencé le karting quand j'étais enfant, je rêve d'être en Formule 1, et je tiens à remercier la Scuderia AlphaTauri et Red Bull de me donner cette formidable opportunité."

AlphaTauri a inscrit 5 points le week-end dernier au Grand Prix des États-Unis, son meilleur total depuis le début de la saison, grâce à un Yuki Tsunoda très à l'aise, qui a également inscrit le point du meilleur tour en course avant de profiter des disqualifications de Lewis Hamilton et Charles Leclerc. L'écurie italienne, certes toujours lanterne rouge du championnat constructeurs, est ainsi revenue au contact de Haas et Alfa Romeo, à 2 et 6 points.

Daniel Ricciardo, qui espère ouvrir son compteur, poursuivra son adaptation après avoir retrouvé le volant de l'AT04 à Austin. "C'était bien de confirmer que j'étais physiquement prêt à revenir après l'accident", commente l'Australien. "J'ai apprécié l'expérience dans l'ensemble, même si sur la piste ça ne s'est pas toujours bien passé, notamment en course où j'ai subi des dégâts qui ont affecté sérieusement l'appui aérodynamique. Je suis convaincu que l'on peut viser des points pour les Grands Prix restants, à commencer par le Mexique ce week-end."