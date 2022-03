Bottas prêt à être la "meilleure version" de lui-même avec Alfa Romeo

Charger le lecteur audio

Valtteri Bottas a rejoint Alfa Romeo cette année après un passage de cinq saisons chez Mercedes, où il a remporté dix victoires et aidé l'équipe à glaner le championnat constructeurs au terme de chaque campagne entre 2017 et 2021. L'équipe allemande a choisi de promouvoir son pilote junior George Russell aux côtés de Lewis Hamilton pour 2022, et a laissé le Finlandais se mettre d'accord sur un contrat de plusieurs années avec la structure suisse.

Le patron d'Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, a déclaré à Motorsport.com l'année dernière qu'il pensait que le transfert pourrait aider le développement de Bottas, car il ne serait plus "dans l'ombre" de Hamilton.

Le numéro 77 a eu sa première opportunité de rouler dans la nouvelle Alfa Romeo C42 lors des essais effectués la semaine dernière à Barcelone, et a expliqué après ce roulage avoir le sentiment qu'il y avait "tant de choses à faire pour s'améliorer et tant de choses à donner à cette discipline".

"En tant que pilote, je pense que vous ne cessez jamais d'apprendre tant que vous le voulez", a déclaré Bottas. "Donc, bien sûr, je suis toujours à la recherche de domaines dans lesquels je peux être meilleur. J'ai vraiment l'impression que maintenant je peux juste être la meilleure version de moi-même, au lieu d'essayer d'être quelque chose d'autre et d'en faire trop."

Guanyu Zhou

Bottas sera accompagné chez Alfa Romeo pour la nouvelle saison par Guanyu Zhou, issu de la Formule 2, qui fera ses débuts en F1 à Bahreïn. Bien qu'ayant près d'une décennie d'expérience dans le championnat, Bottas a déclaré qu'il ne se voyait pas comme le seul leader chez Alfa Romeo cette année. "Nous sommes dans le même bateau, c'est le sentiment que nous avons", a-t-il déclaré.

"Bien sûr, je peux les guider sur leur chemin, si je sens que j'ai l'expérience du passé. Au final, nous sommes dans le même bateau avec Guanyu et Robert [Kubica, pilote de réserve] et toute l'équipe. Pour l'instant, l'atmosphère est sympa, et je suis plus qu'heureux d'être ici, et je veux remercier l'équipe pour cette opportunité."

Bottas a effectué le moins de tours de tous les pilotes titulaires de la F1 au cours des trois jours d'essais à Barcelone, des problèmes de fiabilité ayant entravé la marche d'Alfa Romeo. Le Finlandais reconnaissait qu'il y avait "du travail à faire" avant la nouvelle saison.

La prochaine occasion d'engranger des kilomètres dans la C42 se présentera lors du deuxième test de pré-saison, qui aura lieu à Bahreïn du 10 au 12 mars, avant le Grand Prix de Bahreïn qui ouvrira la saison du 18 au 20 mars.