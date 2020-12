Callum Ilott sera pilote d'essais Ferrari en 2021

Vice-Champion de Formule 2 en titre, Callum Ilott était un candidat légitime à un baquet en Formule 1, mais la concurrence était trop féroce parmi les poulains de Ferrari. La marque au cheval cabré a décidé de renouveler sa confiance à Antonio Giovinazzi chez Alfa Romeo tout en plaçant Mick Schumacher, couronné dans l'antichambre de la F1, chez Haas.

Il n'y avait donc pas de place pour Ilott, qui n'avait aucune intention de rempiler en F2 compte tenu de la deuxième place signée pour sa seconde campagne dans la discipline. "Je n'ai perdu que de 14 points. Je pourrais toujours expliquer pourquoi, mais je ne veux pas donner d'excuses. Je trouve que si on est dans le top 3 ou le top 2, on ne devrait pas devoir refaire ses preuves", a-t-i expliqué récemment. L'Anglais de 22 ans espérait donc passer la saison 2021 dans le paddock de la F1, et c'est ce qui va se produire, avec ce poste de pilote d'essais Ferrari.

"Je suis très content de rejoindre la Scuderia Ferrari en tant que pilote d'essais l'an prochain", déclare Ilott, qui fait partie de la Ferrari Driver Academy depuis 2017. "Je suis impatient de contribuer au travail réalisé par l'écurie en piste et en dehors et d'apprendre beaucoup de choses en relevant cet enthousiasmant nouveau défi. Je vais tout donner pour faire du bon travail et prendre autant d'expérience que possible afin de continuer de progresser en tant que pilote."

Ilott a déjà piloté la Ferrari SF71H de 2018 à Fiorano début octobre aux côtés de Schumacher et de Robert Shwartzman, autre membre de la FDA. Il a également pris le volant de l'Alfa Romeo C38 à Barcelone l'an passé et de la C39 aujourd'hui à Abu Dhabi, avec le huitième chrono à la clé.

Voir aussi :