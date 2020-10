Championnat - La marche royale de Lewis Hamilton

Victorieux pour la 92e fois de sa carrière ce week-end, Lewis Hamilton n'en finit plus de creuser son avance en tête du championnat. À cinq Grands Prix désormais de la fin de la saison, le Britannique possède pas moins de 77 points d'avance sur Valtteri Bottas. Le trio de tête du classement, qui composait également le tiercé à l'arrivée de ce Grand Prix du Portugal, conforte son emprise sur la concurrence.

Huitième ce dimanche, Ricciardo conserve sa quatrième place avec cinq longueurs d'avance sur Charles Leclerc et six sur Sergio Pérez. Auteur d'une très belle course, Pierre Gasly est neuvième de ce classement. De retour dans le top 10 à Portimão, Esteban Ocon pointe au 12e rang.

Chez les constructeurs, ce nouveau doublé rapproche Mercedes d'un septième titre mondial consécutif, qui pourrait être scellé dès la semaine prochaine à Imola. Dans la lutte intense pour la troisième place, Racing Point a toujours l'avantage mais d'une très courte tête, avec deux longueurs d'avance sur McLaren et six sur Renault.

Championnat pilotes

Championnat constructeurs