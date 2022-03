Championnat - Leclerc et Ferrari confirment

Charger le lecteur audio

Le deuxième Grand Prix de la saison, disputé en Arabie saoudite, n'a certes pas permis à Charles Leclerc d'enchaîner une deuxième victoire, mais le clan Ferrari confirme tout de même. Second de la course, le Monégasque conforte son avance en tête du championnat sur son coéquipier Carlos Sainz, désormais distancé de 12 longueurs. Victorieux à Djeddah, Max Verstappen ouvre son compteur et s'installe d'emblée au troisième rang, devant les deux pilotes Mercedes, George Russell et Lewis Hamilton. Sixième, Esteban Ocon est le premier Français, tandis que Pierre Gasly est 12e après avoir inscrit ses premiers points.

Chez les constructeurs, Ferrari engrange aussi avec 34 points qui s'ajoutent aux 44 de la semaine dernière. La Scuderia compte ainsi 40 longueurs d'avance sur Mercedes, qui limite la casse alors que Red Bull a fait le plein avec 37 unités. Alpine est quatrième du championnat, où Aston Martin et Williams sont les deux seules écuries à ne pas encore avoir signé de top 10.

Championnat Pilotes

Championnat Constructeurs