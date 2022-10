Cinquième, Ocon s'attend à "être dans le match" en course

Charger le lecteur audio

"Super", voilà comment se sentait Esteban Ocon après les qualifications du Grand Prix du Japon. À Suzuka, le pilote Alpine a égalé sa meilleure performance le samedi en prenant la cinquième place tout en reléguant son coéquipier, Fernando Alonso, à deux dixièmes de seconde.

Un tour mieux ficelé aurait pu le rapprocher encore plus de la quatrième place de Sergio Pérez, mais Ocon reste très heureux de sa prestation. Le pilote est particulièrement satisfait de la manière dont se comporte sa monoplace, qui bénéficie d'un nouveau plancher depuis le Grand Prix de Singapour. Et selon lui, il faudra compter sur les voitures bleues en course.

"Honnêtement, la voiture marchait super fort dès la Q1, et même tout le week-end on va dire", a-t-il indiqué au micro de Canal+. "Sous la pluie on était aussi rapide donc s'il y a un petit peu de pluie demain on devrait être dans le match aussi. Avec les [évolutions] qu'on avait amenées à Singapour, on a pu vraiment montrer leur performance ici. C'était pas un tour parfait en plus, j'aurais pu descendre sous les 1'30. Mais ça fait vraiment plaisir de pouvoir revenir fort dans les points comme ça et avoir une bonne position de départ."

Après un week-end débuté sur le mouillé, la pluie ayant perturbé les deux premières séances d'essais, le circuit était sec pour la journée de samedi. Les dernières prévisions parlent d'un retour de la pluie pour dimanche mais l'heure de l'averse reste encore en suspens, celle-ci pourrait notamment survenir après le départ.

Alpine et les autres équipes de la grille sont donc en pleine réflexion concernant l'élaboration de la stratégie, comme l'a expliqué Ocon : "Il y aura sûrement de la pluie. Pour l'instant on voit que ça peut être au départ ou juste après, pendant la course. Le problème c'est l'intensité, on attend des grosses intensités, un peu comme on a vu vendredi. Donc à voir comment ça se passera demain."

Le Français a également été invité à réagir sur le recrutement de Pierre Gasly, qui l'épaulera chez Alpine l'an prochain afin de former le premier duo franco-français depuis Panis-Lagorce, à la fin de la saison 1994.

"C'est clair que c'est une super histoire que l'on peut écrire avec Pierre, tous ensemble, avec l'équipe. On est deux Normands qui avaient deux rêves à la base, et maintenant on est coéquipiers avec un des plus grands manufacturiers de la Formule 1. C'est juste top et j'ai hâte de pouvoir commencer à collaborer avec lui."