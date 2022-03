Le cou de Magnussen ne résiste pas à la vitesse de Djeddah

Charger le lecteur audio

Kevin Magnussen va-t-il tenir le cou(p) tout au long de la course au Grand Prix d'Arabie saoudite ? La question se pose après des qualifications qui se sont avérées compliquées pour le Danois du point de vue du physique. Après avoir passé la saison 2021 en DPi dans le championnat d'IMSA, Magnussen vient évidemment de faire son retour dans la catégorie reine automobile, mais même après le Grand Prix de Bahreïn, il semble peiner à se réacclimater aux voitures de course les plus rapides au monde, en particulier dans les courbes rapides de Djeddah.

La situation pourrait même être encore pire s'il avait parcouru plus de 15 tours en essais libres ce vendredi, ayant subi une fuite hydraulique en EL1. "Je suis content de ne pas avoir eu cette préparation, car mon cou aurait été fichu avant même les qualifications", estime Magnussen. "Mon cou a lâché en Q3, je n'arrivais simplement plus à piloter, alors c'est dur. Quand on passe un an sans monter dans une F1 et qu'on roule sur une telle piste – c'est une super piste, je n'ai rien contre la piste, je ne suis simplement pas préparé pour ça. Heureusement, j'ai l'un des meilleurs préparateurs physiques au monde ici avec moi, Thomas [Jorgensen]. Espérons qu'il va pouvoir faire opérer sa magie."

Cette douleur au cou a contraint Magnussen à s'adapter lors de la Q3, et il pourrait en être de même lors de la course. "On repose la tête sur l'appuie-tête, mais on perd grandement en sensation avec la voiture, et visuellement on regarde dans la mauvaise direction, alors ce n'est pas super. Et c'est ce que j'ai été obligé de faire car mon cou n'allait plus tenir. Bref, la voiture était super, je pense qu'elle était capable de faire cinquième, mais je n'ai fait que dixième. Je n'avais jamais roulé sur cette piste, j'ai fait trois tours en EL2 puis des EL3 normaux", indique le pilote Haas, qui exagère un peu puisqu'il a fait deux tours en EL1 et 13 en EL2. "Ce n'est pas génial, mais comme je l'ai dit, j'aime vraiment cette piste et c'est venu vite."

En raison de son aisance sur cette piste, celui qui s'est qualifié dixième après avoir fini septième de Q1 et huitième de Q2 espère que ce problème ne va pas trop l'handicaper. "La voiture est simplement fantastique ici. J'espère que je serai en bonne forme [dimanche] et il faudra juste que je me batte avec acharnement en course. On va un peu plus vite en course, ça aide beaucoup. C'est simplement ces vitesses-là, dans les virages 6, 7, 8 et 9, c'est juste l'enfer quand on n'a pas piloté une F1 depuis un an."

Magnussen a également exprimé son soulagement de voir son coéquipier Mick Schumacher se tirer indemne d'un terrifiant accident en Q2, mais quant à savoir si la piste est dangereuse et s'il faudrait la modifier, le nordique n'est pas convaincu. "Franchement, c'est l'une des meilleures pistes où j'aie roulé. Et je ne la changerais pas. Bien sûr, si nous pouvons la rendre plus sûre, super. Mais je ne sais pas", conclut-il.

Propos recueillis par Adam Cooper